AST Recuperaciones ayuda a las empresas a gestionar su chatarra y todos los residuos generados para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible

jueves, 18 de agosto de 2022, 16:12 h (CET)

La protección del planeta es una de las metas prioritarias de la ONU para garantizar el desarrollo sostenible de los países y sus territorios. Dentro de los objetivos que se planteó en 2019 para la mitigación del cambio climático y la lucha contra la desigualdad, se encontraba un apartado especial que exhortaba a los gobiernos a diseñar planes de aprovechamiento de residuos para disminuir sustancialmente la cantidad de desechos que produce el sector industrial.

Estos planes, que para 2030 deben presentar resultados efectivos, incluyen una mejor disposición de la chatarra. En este contexto, la compañía de disposición integral de desechos industriales ubicada en Écija (Sevilla), AST Recuperaciones, diseñó un servicio de recuperación de chatarras, con el cual gestionar más eficientemente los desechos metálicos y férricos de las fábricas.

Recuperación de residuos férricos, metálicos y electrónicos Esta compañía se encarga de recoger y comprar residuos metálicos férreos y no férreos, así como desechos de material electrónico y aparatos eléctricos. La recuperación de metales ayuda a mejorar el entorno y disminuir la contaminación, contribuyendo a uno de los objetivos de desarrollo sostenible planteado por la ONU para la protección del medioambiente. Cuando se reutilizan metales, también se disminuye la cantidad de energía empleada en los diferentes procesos productivos del sector industrial y se hace frente al deterioro que sufre el medioambiente por la actividad minera.

Las principales fuentes de chatarra provienen de la obsolescencia (programada o no) de bienes de consumo cotidiano como automóviles antiguos, electrodomésticos, estructuras de metal peligrosas y mermas industriales. Dentro del plan de recuperación que ofrece AST Recuperaciones se encuentra un servicio completo de limpieza del material acopiado por las empresas, suministro de contenedores de almacenamiento de residuos, servicios de transporte y logística del material recolectado y el diseño de un plan de gestión de residuos para su reutilización.

Consultorías ambientales para empresas Aquellas compañías que no cuenten con un sistema de gestión de desechos industriales pueden contratar con AST un servicio de consultoría ambiental, para que puedan diseñar un plan de gestión de residuos que cumpla con lo estipulado en las normativas nacionales e internacionales. Esta asesoría, además, ofrece un servicio integral de trámites ante las entidades competentes, para que de esta manera se logren gestionar desechos siguiendo los protocolos de cuidado medioambiental.

Todas las compañías que se estén planteando la incorporación de planes de disposición de desechos industriales y recuperación de chatarra, solo deben contactar con uno de los asesores de AST Gestión de Residuos S.L. y comenzar con el proceso de diagnóstico y elaboración del plan de recuperación de metales resultantes de su actividad productiva. Con este servicio, AST Recuperaciones espera que las compañías del sector industrial aporten su granito de arena a la mitigación del cambio climático y el cuidado del medioambiente, siguiendo las directrices para el desarrollo sostenible planteadas por organizaciones de todo el mundo.



