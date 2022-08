Podcast Asegur-Arte, una formación continua para corredores y agentes de seguros

Las herramientas tecnológicas brindan facilidades para llevar a cabo los procesos de formación en distintos sectores, por lo que varios especialistas han apostado por modificar su metodología.

Rafael Bonilla, creador del Método MAIO (Mediador All In One), presenta el podcast Asegur-Arte, como un proceso de formación continua para que un agente o corredor de seguros mejore su rendimiento profesional. Este método, creado en 2013, permite acceder a un sistema único de fidelización para aumentar la densidad y obtener un incremento en el número de nuevos referenciados.

El podcast Asegur-Arte se ha convertido en una opción de formación continua efectiva para agentes y corredores de seguros Asegur-Arte es el primer podcast en español dedicado exclusivamente para mediadores de seguros, un proyecto creado por Rafael Bonilla para brindar formación continua a profesionales del sector. El nombre del podcast surge después de un brainstorming realizado junto a Juan Carlos Castro, fundador de Neurotrainer y considerado como uno de los líderes en cuestiones de venta de alto impacto sobre el escenario.

Por ese motivo, el primer episodio del podcast cuenta con la participación de Juan Carlos, quien explica la importancia de priorizar el desarrollo personal y la mentalidad adecuada antes que el conocimiento técnico. En ese sentido, el contar con expertos en brindar servicios de mentoring sirve como un valor adicional para la formación del corredor de seguros.

Otro de los beneficios de seguir el podcast de Rafael Bonilla es que incluye distintas herramientas de formación como una masterclass sobre la organización del tiempo. Asimismo, el especialista realiza un análisis sobre las diferencias entre el sector tradicional y el sector innovador y el uso del protectómetro para que un corredor de seguros incremente sus ingresos.

Los seguidores de Asegur-Arte reciben material exclusivo como recompensa a su fidelidad Con el objetivo de premiar la fidelidad de sus seguidores, Rafael Bonilla entrega material exclusivo a través del podcast Asegur-Arte, como plantillas descargables que sirven de apoyo en el proceso de formación. Las plantillas abarcan desde guiones o ejemplos de videomarketing hasta plantillas de gran valor para identificar al cliente ideal, un método utilizado en varios proyectos realizados bajo el Método MAIO.

Para acceder al material exclusivo, los usuarios deben cumplir con el registro en la plataforma, precisando si se trata de un agente o corredor de seguros y el correo electrónico para recibir la información. El objetivo de esta estrategia es que los profesionales desarrollen mejor sus habilidades mediante el estudio de ejemplos prácticos.

El podcast Asegur-Arte está disponible en plataformas como Ivoox, Spotify, Apple Podcasts, Podimo y Google Podcast, por lo que se trata de una herramienta disponible para todo tipo de personas. De igual manera, cada corredor de seguros puede revisar el episodio de su elección directamente desde el sitio web del reconocido mentor Rafael Bonilla.