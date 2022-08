Andrea & Olaf, la boutique inmobiliaria que garantiza la excelencia en toda su oferta Emprendedores de Hoy

miércoles, 17 de agosto de 2022, 16:00 h (CET)

En la mayoría de los casos, los mercados se bifurcan en dos caminos: un sendero que conduce hacia una oferta más modesta y otro hacia una más lujosa. En los últimos años, las agencias inmobiliarias están teniendo esta misma tendencia. Es así como han ganado cada vez mayor protagonismo las llamadas boutiques inmobiliarias.

Este tipo de negocios nacen como respuesta a una parte de la sociedad interesada por la búsqueda de exclusividad y un servicio especializado, a pesar de que esto implique tener que pagar un precio mayor.

El concepto de las boutiques inmobiliarias ha tenido especial aceptación en España por la gran calidad en la atención al cliente. Este es uno de los aspectos que caracteriza al equipo de Andrea & Olaf. Esta agencia inmobiliaria situada en Jávea cuenta con una página web donde es posible realizar compras y ventas de propiedades.

¿Inmobiliarias tradicionales o boutiques inmobiliarias? En el mercado inmobiliario coexisten algunas empresas muy conocidas, con un alto nivel de difusión y gran presencia, con otras no tan populares y con menos categoría. Puede que el factor difusión sea una variable favorable a la hora de captar una mayor cantidad de clientes. Sin embargo, esta condición no es suficiente para asegurar la preferencia de estos y, mucho menos, su fidelidad. Esto ha llevado a algunas inmobiliarias a poner su confianza en un diseño diferente: ser una boutique inmobiliaria.

Las agencias inmobiliarias tradicionales ponen su visión objetiva en la diversidad de oferta publicada, la cantidad de carteles exhibidos, la cantidad de impactos, etc. En cambio, la política de la boutique inmobiliaria cambia la cantidad por la calidad. Esto quiere decir que ofrecen su servicio a un menor número de clientes, enfocándose en ofrecerles una atención más personalizada e individualizada.

Por tanto, la gran diferencia entre ambos modelos es la comunicación. Las inmobiliarias tradicionales se comunican con el mercado, mientras que la metodología de las inmobiliarias boutique es face to face.

Una boutique inmobiliaria con un equipo multilingüe para garantizar la comunicación Andrea & Olaf es una boutique inmobiliaria asociada a API con formación y una amplia experiencia dentro del sector. Su filosofía de trabajo se caracteriza por el trato personalizado dado a sus clientes, poniendo todo el empeño para ayudarles a conseguir su objetivo. Esto es, encontrar el producto deseado. Para ello, escuchan atentamente a sus clientes y así concretan las prioridades de cada búsqueda.

El equipo que conforma esta inmobiliaria tiene un amplio conocimiento en idiomas, permitiéndoles comunicarse en español, inglés, valenciano e italiano; si bien se especializan en el francés y el alemán.

En su catálogo tienen a disposición más de 500 propiedades en la Costa Blanca, listas para la compra. Además, ofrecen la posibilidad de realizar ventas, permitiendo al anunciante tener un canal de difusión eficiente que facilite la venta.

En concreto, la plataforma Andrea & Olaf es una alternativa para aquellos que requieren una atención especial para las compras o ventas de productos inmobiliarios.



