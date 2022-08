MundoCrypto reunirá a más de 7.000 personas en el lanzamiento de su propio Metaverso el próximo 27 de agosto Comunicae

miércoles, 17 de agosto de 2022, 12:52 h (CET) Será en el WiZink Center de Madrid y también podrá seguirse vía streaming en más de 100 países a la vez. Los asistentes participarán en el Guinness World Record del mayor número de personas utilizando gafas de realidad virtual al mismo tiempo. Estará presentado por Cristina Pedroche y Jorge Fernández. El evento estará respaldado por Mani Thawani, creador de MundoCrypto y CEO de la multinacional El próximo 27 de agosto Madrid acogerá el mayor evento de criptomonedas del Mundo. El escenario elegido para la cita ha sido el WiZink Center, donde más de 7.000 personas se reunirán para conocer las últimas novedades y tendencias del metaverso de la mano de las principales empresas y líderes en el sector crypto a través de una experiencia inmersiva organizada por la compañía MundoCrypto. Los presentadores Cristina Pedroche y Jorge Fernández junto con Mani Thawani serán los encargados de dirigir este revolucionario acontecimiento para el sector. Además, el artista Maikel Delacalle actuará en directo, habrá un espectáculo de magia con Julius Dein, y un sketch de humor con los actores de la serie `La que se Avecina´, Pablo Chiapella y Macarena Gómez, entre otras muchas sorpresas.

Durante este evento, MundoCrypto dará a conocer su Metaverso como un nuevo espacio formativo de la comunidad crypto y donde el modelo de Learn to Earn y Proof of Community son dos de los pilares de este nuevo proyecto. La jornada comenzará a partir de las 16:00h de la tarde del sábado y durará hasta las 00:00h. Allí, se darán cita invitados vips, celebrities e influencers. Además, el evento también podrá seguirse online en más de 100 países.

En el acto participarán reconocidas marcas como Coca Cola, PlayStation, Waves, Decentraland y Exclusible que ya ocupan un lugar en el Metaverso y que han conseguido adaptar los hábitos del mundo real en ese contexto. Contará con ponentes de la talla de Daniel Lacalle, economista y gestor de inversiones, Benny Lee, Global Manager of Experiencial Design de Coca Cola, Daniel Sánchez, Teams Coordinator at PlayStation Talents, Pilar Troncoso, co-fundadora y Vice presidenta de OARO, Juan Ramón Rallo, economista, o Pablo Gil, economista y trader. Además, el exactor y presidente de la Fundación Bitcoin, Brock Pierce,también estará en el evento de forma virtual.

Mani Thawani, fundador de MundoCrypto y encargado de liderar el acontecimiento destaca: "El 27 de agosto no es un evento de MundoCrypto, es el día de toda la comunidad de criptomonedas. El objetivo es que cada uno de los presentes salga beneficiado y que todo el mundo crypto salga ganando ese día como industria".

El objetivo fundamental del evento de MundoCrypto es el de liderar la formación en criptomonedas y ofrecer las últimas novedades y tendencias del sector a través de las principales marcas y líderes del sector. Con la premisa de adopción masiva, la compañía quiere acercar el mundo de las criptomonedas a todo el que tenga interés, democratizar el acceso a la educación y fomentar la libertad financiera.

Las entradas para asistir a la jornada se pueden obtener de forma gratuita a través de EventMundoCrypto. Podrán disfrutar una experiencia única en la industria: Zona gaming, photocall, NFT room, formación de alto nivel, ponencias con destacados actores del sector, así como la oportunidad de participar en directo en la realización del Guinness World Record con el mayor número de personas que utilizarán gafas de realidad virtual al mismo tiempo.

