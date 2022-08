Un volcán y una polémica en la Patagonia "El Lanín es un símbolo de la identidad neuquina. Forma parte de nuestra geografía e identidad cultural" Bruno Sabella

miércoles, 17 de agosto de 2022, 12:15 h (CET) La Administración de Parques Nacionales de Argentina declaró al Volcán Lanín "sitio sagrado mapuche", una medida que fue tildada de "ilegítima e ilegal" por el Gobierno de la provincia de Neuquén, ya que consideró que se trata de "un atropello a las autonomías provinciales".

La Administración de Parques Nacionales (APN), dependiente del Ministerio de Ambiente argentino, definió declarar “Sitio Natural sagrado Mapuche al Volcán Lanín”, mediante una resolución oficial. A través del documento, se determinó que se crease un mecanismo de trabajo en conjunto con el pueblo indígena para el manejo del lugar que pasaría a manos mapuches, aunque no se aclaró de qué manera se llevará a cabo el traspaso de la administración del volcán.



La APN decidió dar marcha atrás con la normativa y convocará en los próximos días a una mesa de diálogo participativo junto a la provincia de Neuquén y las comunidades originarias, y “trabajará conjuntamente en unanueva (resolución) que contemple el espíritu federal”. Figuras de la oposición como el ex presidente Mauricio Macri habían expresado en redes sociales el descontento con esta decisión.

Para el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, se trata de un “atropello a las autonomías, un acto de centralismo y una intromisión”.La resolución 484 del directorio de la Administración de Parques Nacionales reconoce al "Volcán Lanín-Pijan Mawiza" como Sitio Natural Sagrado del Pueblo Mapuche en el Parque Nacional Lanín, entendiéndose como sitio sagrado a "aquellos lugares, áreas de agua o tierra que tienen especial significado espiritual para los pueblos y comunidades".

"Vamos a iniciar las acciones administrativas y legales correspondientes, porque es un acto ilegitimo e ilegal", avisó el funcionario. Asimismo, calificó la decisión como "un acto más de centralismo". "El Lanín es un símbolo de la identidad neuquina, es de todos los neuquinos y neuquinas. Forma parte de nuestra geografía e identidad cultural. Está en nuestro escudo provincial, himno provincial y nuestra bandera", agregó. Y continuó: "La existencia de enclaves nacionales como es la Administración de Parques no autoriza a borrar la letra de la Constitución, pisoteando las facultades constitucionales de las provincias".

Por su parte, la Confederación Mapuche de Neuquén, en un comunicado, consideró que la resolución de Parque Nacionales marca "un hito histórico". "Los valores del Pijañ Mawiza (Volcán) se relaciona con nuestra forma de vida, de quienes convivimos desde siempre con él y el ecosistema que alimenta; está unido a la identidad nacional mapuche y es necesario para importantes propósitos ceremoniales y religiosos", sostuvieron.Y agregaron que "es ya indiscutido que la conducta humana está teniendo efectos dramáticamente negativos sobre la diversidad de vidas del Planeta y al mismo tiempo, las lenguas, sistemas de creencias, los valores tradicionales, la rica diversidad cultural, está en serio peligro".

El conflicto con una sección de la comunidad mapuche atraviesa varias provincias de la Patagonia, donde reclaman territorios y reservas naturales estatales como propios.En medio de sus reclamos se han registrado ataques incendiarios o vandalismo a distintos edificios institucionales. La Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) es considerada como la facción más confortativa dentro del conflicto y a quién se le han atribuido la autoría de algunos ataques en Argentina y Chile.El líder de la RAM, el mapuche argentino, Facundo Jones Huala se encuentra prófugo de la Justicia chilena desde el pasado 11 de febrero. Cumplía condena por el incendio de una vivienda habitada y tenencias de armas de fuego en 2013.

El titular del área de Parques Nacionales, Lautaro Erratchú, presentó su renuncia tras la polémica por haber declarado “sitio sagrado mapuche” al Volcán Lanín. La determinación tomada por el funcionario fue calificada como una decisión inconsulta.Desde la Nación, intentaron bajarle el tono al escándalo y expresaron que “Parques Nacionales mantiene una excelente relación con las comunidades”, aunque eso no significa que se haya “entregado el Lanín a los mapuches”.

Las disputas entre los mapuches y el estado argentino no cesan. Durante el 2020, a 30 kilómetros de la ciudad Bariloche, se revivieron una seria de conflictos violentos en Río Negro entre los mapuches y estado nacional, donde hubo disparos y golpes. Hasta el día de hoy el conflicto no ha ceceado. La comunidad aborigen vive en estas tierras desde 1870, donde manejan un camping turístico muy concurrido. Este complejo conflicto se ha convertido en una verdadera disputa territorial entre el estado argentino y los mapuches, quienes reclaman como propia la zona conocida como Villa Mascardi, donde se encuentra un predio de seis hectáreas que pertenece a Parques Nacionales.

