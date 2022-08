Urban Asesores Inmobiliarios, una inmobiliaria con experiencia en Zaragoza Emprendedores de Hoy

martes, 16 de agosto de 2022, 18:20 h (CET)

Para los clientes que buscan hacer un negocio de compra o venta, la atención inmobiliaria es una necesidad y seguridad.

Ya sea en este tipo de operaciones o en el alquiler de una propiedad, la asesoría inmobiliaria ayuda en los procesos, ya que facilita trámites, soluciona inconvenientes y permite gestionar un negocio seguro para ambas partes.

En Zaragoza, Urban Asesores Inmobiliarios ofrece un servicio global para propietarios, inquilinos y aquellos interesados en la compra de una vivienda, casa, piso o local.

Además, la inmobiliaria Zaragoza incluye entre sus servicios la posibilidad de instalar una alarma antiokupas gratis en las propiedades vacías para garantizar la tranquilidad del dueño.

Asesores inmobiliarios con experiencia Esta empresa es experta en asesoría en el negocio. Centrados fundamentalmente en la satisfacción de los clientes, buscan poder resolver todas las inquietudes que un propietario pueda tener.

Entre ellas, existe un temor de correr el riesgo de que la propiedad, cuando está vacía, sea ocupada de manera ilegal, generando una sucesión de problemas. Para que esto no ocurra y para tranquilizar a los propietarios de viviendas, esta inmobiliaria ofrece la instalación gratuita de alarmas. Así, durante el tiempo que tarde en venderse la propiedad, el dueño puede tener la seguridad de que no habrá riesgo de ocupación.

Tanto en el caso de la venta como del alquiler, los asesores se encargan de todo y el propietario no tiene que hacer ningún trámite con la administración. La inmobiliaria también asegura la transparencia en cada una de las operaciones.

Los beneficios de contar con una inmobiliaria de confianza El trabajo de un asesor inmobiliario es variado. En Urban Asesores Inmobiliarios, la prioridad es el cliente. Por eso, además de contar con alarmas antiokupas, gestiona todo tipo de actividades relacionadas con la administración o la venta de una propiedad. Algunos ejemplos de trámites que realizan son la redacción de contratos, la presentación de fianzas en el organismo correspondiente o las plusvalías.

También busca solucionar otro de los conflictos que generalmente se dan en el caso de tener una propiedad en alquiler, como es el caso de la mala comunicación que se puede dar entre el dueño del piso y el inquilino. Por eso, ofrecen contratar el sistema de gestión integral del alquiler que supone no tener que verse en nada relacionado con el alquiler mientras dure el contrato.

Con un extenso catálogo de propiedades en Zaragoza, esta asesoría inmobiliaria con años de experiencia en el sector tiene el piso o local que cada comprador necesita.



