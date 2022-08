Nuevos casos resueltos por la Ley de la Segunda Oportunidad, el despacho Enrutatudeuda Emprendedores de Hoy

martes, 16 de agosto de 2022, 17:20 h (CET)

La Ley de la Segunda Oportunidad (LSO) es una acción jurídica, guiada por profesionales expertos, para resolver los problemas de endeudamiento. El despacho Enrutatudeuda ofrece servicios integrales desde Almería y para toda España, abarcando todo lo relacionado con la gestión de pago a acreedores.

Abogados, economistas, mediadores, asesores y procuradores confluyen en este bufete especializado en la normativa que permite el arreglo, amistoso o judicial, en cuanto a dinero pendiente por pagar.

Empresa con amplia experiencia Los profesionales que conforman el equipo de Enrutatudeuda cuentan con 15 años de experiencia en la aplicación de soluciones sobre las deudas de más de 500 clientes. Profesionales inscritos en el Ministerio de Justicia y pertenecientes a la Asociación Española de Mediación. Al contactar con los expertos del despacho, a través de la página web o vía telefónica, el cliente accede a un asesoramiento gratuito en el que se le hará un resumen de los pasos a seguir, según su realidad.

El CEO y director del despacho, Miguel José Vecchione Ayesterán, destaca algunos casos de éxito reciente en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, como el acuerdo de pago de una madre soltera de dos hijos, residente en Vera-Almería, que consistió en un plazo de pago de 10 años, con 2 años de espera y una quita del 40 %.

El bufete también resolvió, en la localidad de Pulpi, los pagos pendientes de una familia con dos hijos, en la cual se logró una quita del 80 % y pago en 5 años. La cancelación total de las deudas de una mujer divorciada en Vigo-Pontevedra, también resalta como uno de los casos más recientes de apego a la Ley de Segunda oportunidad.

Proceso con garantías legales para volver a empezar Acogerse a esta ley requiere cumplir los requisitos plasmados en la normativa, de manera que cualquier particular, autónomo, o empresario pueda recomenzar sus vidas y negocios. El primer recurso que dispone dicha ley es llegar a un acuerdo de pagos, con cuotas ajustadas a la realidad económica del deudor. Si este arreglo no es posible, los profesionales de Enrutatudeuda actuarán por la vía judicial para obtener el BEPI o lo que es lo mismo la exoneración, cancelación de todas sus deudas.

Para ser merecedor de este beneficio jurídico es obligatorio que la deuda no supere los 5 millones de euros. Además, tal como lo explica Miguel Vecchione en la página web del despacho, ”el deudor no puede tener antecedentes penales por delito contra el patrimonio, el orden socioeconómico, la Hacienda Pública, la Seguridad Social, los derechos de los trabajadores, o por falsedad documental en los 10 años anteriores”.

Al resolver el pago, el particular o el empresario podrán volver a solicitar financiación a nuevos proyectos, serán borrados de los listados de morosidad y, gracias a las gestiones de Enrutatudeuda, podrán empezar una nueva vida.



