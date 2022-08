Plasma rico en plaquetas y dutasterida, la potente terapia regenerativa de doble efecto contra la caída del cabello

Este tratamiento de bioestimulación capilar supone una eficaz alternativa al microinjerto.

Los expertos aseguran que los tratamientos de bioestimulación capilar cuentan con una tasa de éxito de más del 80 % en los pacientes tratados.

Esta novedosa terapia combinada consigue un golpe de doble efecto: unir la eficacia del PRP capilar para regenerar el folículo piloso y el crecimiento de pelo nuevo y la potente acción antiandrógena de la dutasterida para frenar la caída.

Los tratamientos basados en bioestimulación capilar han supuesto toda una revolución contra la alopecia y la caída del cabello durante los últimos años por los buenos resultados que ofrecen. Aunque el injerto capilar sea la solución más demandada en la actualidad por hombres y mujeres para recuperar el cabello perdido, no siempre es viable. Ante ciertos tipos de alopecias como las cicatriciales o las provocadas por enfermedades autoinmunes (la más conocida es la alopecia areata), el injerto capilar no está indicado, ya que el pelo trasplantado volvería a caer. En otros casos, el paciente simplemente no desea pasar por una cirugía o se encuentra en las primeras fases de su alopecia y busca un tratamiento alternativo sin cirugía que le ayude a frenar la caída y recuperar el cabello. Es aquí donde la bioestimulación capilar tiene mucho que ofrecer, sobre todo si se habla de terapias como el plasma rico en plaquetas, con una tasa de éxito que, según los expertos, supera el 80 % en los pacientes tratados. Pero, ¿se pueden mejorar aún más los resultados de este tratamiento? ¿Existen nuevas propuestas? Como asegura Soledad Gómez, tricóloga de la clínica Capilárea en Madrid, si se opta por una terapia combinada con PRP capilar y mesoterapia con dutasterida o finasterida, los resultados son aún mejores.

Plasma rico en plaquetas: ¿qué es y cómo favorece el crecimiento del pelo? Los tratamientos de plasma rico en plaquetas se usan desde hace décadas en otros campos de la medicina, como la traumatología, la medicina deportiva o la odontología, con excelentes resultados. Su éxito se basa en las propiedades y eficacia que tienen el plasma sanguíneo y las plaquetas para regenerar las células del organismo.

Desde hace unos años, este innovador tratamiento de bioestimulación también se ha trasladado al campo de la medicina capilar y sus resultados son realmente buenos. “Se trata de un procedimiento sencillo, muy efectivo y que no requiere cirugía. La clave está en utilizar las propiedades del plasma para regenerar las células del cuero cabelludo, creando nuevos vasos sanguíneos (lo que se conoce como angiogénesis). De esta forma, conseguimos mejorar el sistema natural de nutrición del cabello y reactivar los folículos pilosos, favoreciendo el crecimiento de cabello nuevo en aquellas raíces que están latentes y que, por su debilidad, no son capaces de hacer que el cabello crezca hacia el exterior. Además, este tratamiento mejora el desarrollo y la calidad del cabello actual. Tras las primeras dos o tres sesiones, el paciente comienza a notar los resultados. Y no requiere de un cuidado específico posterior”, asegura Soledad Gómez, tricóloga en Capilárea.

En este tratamiento de bioestimulación capilar se extrae sangre al paciente para después centrifugarla, aislar el plasma y seleccionar la concentración más rica en factores de crecimiento. Mediante varias sesiones de mesoterapia capilar, se introduce el plasma seleccionado en la zona afectada del cuero cabelludo del paciente, para así reactivar y estimular la actividad de los folículos pilosos. El resultado es más pelo, con más grosor y densidad.

Además, los expertos aseguran que se trata de un procedimiento muy seguro. “No hay posibilidad de rechazo, alergia, hipersensibilidad o cualquier otro tipo de reacción, ya que el plasma que introducimos en el cuero cabelludo es del propio paciente”, explica Soledad Gómez.

PRP capilar y dutasterida: un arma de doble efecto contra la alopecia Hasta ahora se ha visto la eficacia del plasma rico en plaquetas para generar las células del cuero cabelludo y hacer que el pelo vuelva a crecer. Pero, ¿es posible mejorar aún más los resultados? Sí, si se introduce en la ecuación otro elemento que, en este caso, va más dirigido a frenar la caída del cabello.

Se trata de dutasterida (o dutasteride), un fármaco de la familia de los antiandrógenos o inhibidores de la 5-alfa reductasa, la enzima que transforma la testosterona en DHT (dihidrotestosterona). Esta última es la responsable de alterar el ciclo del folículo piloso, provocando su miniaturización y la posterior caída del cabello.

“Mediante un tratamiento de mesoterapia con dutasterida conseguimos llevar el fármaco en mayor concentración hasta el folículo, para bloquear el efecto de la enzima 5-alfa reductasa y conseguir engrosarlo. Lo que queremos es hacerle más fuerte para evitar su miniaturización y frenar así la caída. Además, se trata de un tratamiento seguro, ya que el fármaco al absorberse no llega al sistema venoso central, lo que evita posibles efectos”, señala Soledad Gómez.

La combinación de PRP capilar y mesoterapia con dutasterida o finasterida da lugar a una potente terapia de bioestimulación capilar que, en muchos casos, supone la solución a un problema de alopecia, sobre todo si está en sus primeras fases. También es una alternativa muy eficaz al injerto capilar cuando este no es viable o cuando el paciente no desea pasar por una cirugía.

“Esta terapia combinada es realmente versátil. En el caso de alopecias androgenéticas leves o moderadas (tanto masculinas como femeninas), los resultados son excelentes. También es un tratamiento muy efectivo para otros diagnósticos, como efluvios telógenos, alopecias areatas, cicatriciales y como tratamiento posterior para acelerar y mejorar los resultados de un injerto capilar. En todos estos casos, esta terapia nos permite aumentar la producción de colágeno y crear nuevos vasos sanguíneos para poder regenerar y reactivar el cuero cabelludo y los folículos, favoreciendo así el crecimiento de nuevo pelo y frenando la caída, gracias a la ayuda de la dutasterida. En el caso de las alopecias cicatriciales, es necesario hacer un seguimiento muy estrecho de la evolución de la patología para comenzar la terapia en el momento idóneo y obtener así el 100 % del beneficio de la misma”, concluye Soledad Gomez.

¿Cómo saber si este tratamiento es el indicado en cada caso? Los expertos insisten en que, antes de empezar cualquier tratamiento contra la alopecia y la pérdida capilar, es vital realizar un análisis previo del cabello que lleve a un diagnóstico correcto. Solo así se podrá conocer la causa del problema y valorar los tratamientos o terapias combinadas más afectivos para ponerle fin.

Sobre Capilárea Clínica capilar en Madrid acreditada y especializada en soluciones y tratamientos médico-estéticos contra la alopecia y la caída del cabello. Su equipo está formado por profesionales y especialistas del sector capilar, con más de 30 años de experiencia en sus diferentes campos: dermatología, cirugía, tricología y endocrinología.

Un diagnóstico claro y honesto, los últimos avances en tecnología capilar y la firme convicción de ofrecer al paciente un asesoramiento y seguimiento cien por cien personalizado son las tres claves en las que los profesionales de Capilárea basan su trabajo, con el fin de encontrar juntos la mejor solución para los problemas de alopecia y caída del cabello.

Desde tratamientos capilares preventivos para mujeres y hombres (unidad de láser capilar y bioestimulación a través de diversas técnicas como capilaxis, BioDermia, plasma sanguíneo rico en plaquetas y mesoterapias combinadas) hasta soluciones definitivas con cirugía (injerto capilar) o sin cirugía (sistemas de integración capilar, pelucas estéticas y unidad de oncología).

En su objetivo por seguir creciendo y haciendo cada vez más accesibles sus servicios a sus pacientes, Capilárea acaba de abrir su segunda clínica capilar en Madrid, en la Calle Princesa, 61 (semiesquina Marqués de Urquijo). Un nuevo centro que cuenta con un gran equipo de profesionales, especializados en tricología y salud capilar y con unas instalaciones que ofrecen el máximo confort y la más avanzada tecnología y equipamiento a sus pacientes. Honesta, profesional y comprometida con la salud y la autoestima de sus pacientes.