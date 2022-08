Lifan E4 Bring, una moto ideal para hacer repartos Emprendedores de Hoy

Los scooters son vehículos similares a las motos, pero con pequeñas diferencias en su tamaño y estructura que les permiten ofrecer mayor estabilidad, eficiencia y velocidad de movimiento. Debido a la popularidad de este tipo de vehículos, han surgido nuevos modelos eléctricos que cuentan con todas las ventajas de los originales, pero con aún más autonomía y ahorro de combustible eficiente. Uno de los modelos eléctricos más solicitados es el scooter eléctrico Lifan E4 Bring promocionado por la empresa Lifan Motos España, el cual es ideal para hacer repartos.

Lifan E4 Bring, una de las mejores motos para hacer repartos en España Lifan Motos España es la importadora oficial de las motos eléctricas Lifan en el país. Se trata, además, de una empresa 100 % comprometida con la protección y cuidado del medioambiente. Uno de los vehículos y modelos más reconocidos ofrecidos por esta compañía es el scooter eléctrico Lifan E4 Bring en sus dos versiones en ciclomotor de 125 cc. Esta scooter es ligera, dinámica y ágil, lo que la convierte en un medio de transporte ideal para hacer repartos en las calles de cualquier ciudad. Además, no generan emisiones de CO₂ ni ruidos, es decir, son 100 % ecológicas y respetuosas con el planeta. Las motos y scooters sostenibles también cuentan con recursos y establecimientos exclusivos, evitan el consumo excesivo de combustible y no requieren de mantenimientos periódicos. Como resultado de ello, los repartidores consiguen ahorrar mucho tiempo y dinero a su empresa mientras realizan su trabajo en una de estas scooters del futuro.

Características distintivas de la e-scooter Lifan E4 Bring Las versiones scooters E4 de Lifan cuentan con dos motores, uno de 1.200 W y otro de 3.000 W, ambos preparados para recibir energía eléctrica de baterías o equipos de recarga. Estos motores y cada uno de los componentes de las motos han sido desarrollados con tecnología de última generación con el objetivo de ofrecer mayor velocidad y rendimiento. Por otra parte, el scooter eléctrico Lifan E4 Bring cuenta con un sistema de carga de frenado que es ideal para recargar la batería. De esta manera, las personas y en especial los repartidores no necesitan hacer paradas cuando su motocicleta se encuentra con poca energía.

Otra característica distintiva de la e-scooter Lifan E4 es su diseño exclusivo en color gris con detalles en azul y blanco que refleja elegancia e innovación. Además de esto, incorpora espacio para una batería extra, gancho de bolsa, USB, faro delantero, indicadores de dirección y otros componentes.

Los scooters eléctricos E4 Bring de Lifan Motors España disponen de motores Bosch de última gama que permiten a los repartidores conducir a una velocidad eficaz y rentable. Para las empresas o autónomos que no cuentan con una de estas motocicletas Lifan, la compañía ofrece un asesoramiento profesional para pasar de las flotas tradicionales a las ecológicas.



