Xsolla lanza Pay Station, la herramienta más poderosa para los desarrolladores de juegos para móviles para desbloquear ingresos con pago personalizable y simplificado

martes, 16 de agosto de 2022, 12:34 h (CET) Ya están disponibles nuevas actualizaciones para la tienda web para juegos para móviles, publicación multiplataforma y soluciones de pago. Además, se agrega un nuevo programa de financiación para estudios independientes Xsolla, una empresa líder mundial en la monetización de videojuegos, anunció nuevas soluciones y lanzamientos de funciones durante su semana de lanzamiento trimestral. El lanzamiento de esta semana es su poderosa oferta de monetización insignia enfocada en brindar una experiencia de pago simple y personalizable para los desarrolladores móviles.

Hay dos soluciones adicionales para ayudar a los desarrolladores a comenzar su viaje de desarrollo y gestionar con éxito el crecimiento de sus juegos después del lanzamiento.

Además, Xsolla está creando nuevas funciones para sus soluciones centradas en dispositivos móviles para ayudar a los desarrolladores de juegos a mantenerse a la vanguardia de la industria en constante evolución y generar más ventas para su negocio.

"Xsolla se compromete a brindar los mejores servicios y soporte para los desarrolladores de juegos para móviles en todo el mundo para ayudarlos a llegar a más jugadores en más geografías", indicó Chris Hewish, presidente de Xsolla. "A medida que evoluciona la industria de los juegos para móviles, Xsolla se mantiene a la vanguardia al ofrecer funciones únicas para sus solución mobile que ayudan a sus socios a conectarse con los consumidores y monetizarles directamente a un menor coste por transacción".

Xsolla Pay Station

Xsolla Pay Station presenta actualizaciones significativas a la funcionalidad principal y es la única experiencia de pago de marca multiplataforma para la industria de los videojuegos. Las características incluyen un flujo optimizado para los usuarios para una experiencia de compra mejorada, una interfaz de usuario personalizable, pagos para móviles optimizados y soporte completo de billeteras de móviles en todo el mundo.

Xsolla Pay Station ofrece la única experiencia de pago genuinamente adaptable para la industria de los videojuegos y está especialmente diseñada para juegos para smartphones. Los hábitos de compra y pago han evolucionado significativamente.

Los clientes están acostumbrados a realizar compras con sus dispositivos móviles y esperan que todos los aspectos de su experiencia de compra sean intuitivos y directos. Las soluciones de pago deben satisfacer las necesidades de los clientes, adaptarse a múltiples plataformas y dispositivos, y combinar la experiencia de pago y de marca de los clientes. Xsolla Pay Station permite a los desarrolladores ampliar su experiencia de pago de marca en todas las plataformas para sus usuarios, sin importar su dispositivo o método de pago preferido.

Para obtener más información sobre la estación de pago Xsolla, visitar: https://xsolla.pro/prrw12paystation

Xsolla Web Shop for Mobile Games

La popular solución móvil de Xsolla ahora brinda más oportunidades para que los desarrolladores de juegos para smartphones potencien sus esfuerzos de marketing y atraigan a los usuarios directamente al ofrecer paquetes ampliados, experiencias personalizadas en la tienda en línea y promociones únicas personalizadas para jugadores de todo el mundo.

A medida que el panorama móvil continúa liderando los ingresos de juegos a nivel mundial, Xsolla Web Shop for Mobile Games ha agregado nuevas mecánicas para ayudar a los desarrolladores de juegos para móviles a llevar a los usuarios a sus páginas de marca de manera efectiva.

Paquetes ampliados

Los paquetes de claves para juegos, elementos dentro de los juegos monedas virtuales son una excelente manera de proporcionar valor adicional para los jugadores e incentivar compras más grandes en la misma sesión de transacción.

Escaparate personalizado

Los desarrolladores ahora pueden personalizar su tienda en línea para cada usuario y brindar una experiencia única basada en sus preferencias después de iniciar sesión.

Promociones Personalizadas

Esta función amplía las herramientas de promociones de la tienda web existentes para permitir que los desarrolladores de juegos para móviles ofrezcan promociones específicas basadas en el comportamiento, las preferencias y la geografía del usuario a sus usuarios VIP. Ofrece de manera efectiva al usuario individual ofertas más atractivas, aumentando así las compras de bienes digitales y divisas como parte integral de su experiencia de juego móvil favorita.

Para obtener más información sobre la tienda web Xsolla, visitar: https://xsolla.pro/prrw12webshop

Publicación multiplataforma Xsolla

Xsolla Multi-Platform Publishing es un conjunto avanzado de características para que los desarrolladores de juegos móviles admitan el uso de sus juegos en una PC y en la web. Con una aplicación de cliente de marca personalizada y una herramienta de autenticación con un solo clic, los desarrolladores de juegos para móviles pueden llegar a nuevos jugadores a un costo de adquisición más bajo mientras aumentan la lealtad del jugador y el valor del tiempo de vida del cliente.

Al llevar su juego a nuevas plataformas, los desarrolladores pueden aumentar su potencial de ingresos monetizando sus juegos en nuevas geografías. Con un conjunto más amplio de opciones de pago, es más probable que los desarrolladores conviertan a los jugadores que no pagan en jugadores que pagan en mercados desatendidos.

Publicación multiplataforma

Expande el embudo de marketing al generar nuevos clientes potenciales a un menor costo por instalación. Aumenta el conocimiento de los juegos entre los jugadores que prefieren jugar en web y PC. Crea una experiencia más personalizada y de marca en cada plataforma dirigida a la gran audiencia del juego. Convierte una mayor parte de la base de jugadores existentes en jugadores de pago a través de opciones de pago preferidas que no están disponibles en la tienda de aplicaciones.

Para obtener más información sobre la solución de publicación multiplataforma de Xsolla, visitar: https://xsolla.com/multi-platform-publishing

Xsolla Accelerator

Xsolla Accelerator es un nuevo programa de financiación que ya está disponible para estudios independientes que buscan asesoramiento de la industria de juegos y apoyo a la inversión en las primeras etapas de su ciclo de desarrollo.

Los desarrolladores de juegos pueden postularse a programas educativos dirigidos por mentores de la industria para ayudarlos a dar forma a su juego y producción de contenido y tener la oportunidad de recibir un fondo puente de hasta 100,000 dólares americanos para prepararlos para la próxima etapa de valoraciones e inversiones. Los desarrolladores aceptados también recibirán oportunidades exclusivas para conectarse con una red global de editores e inversores.

El objetivo final del programa Accelerator es ayudar a los estudios a mejorar y avanzar a través de las etapas de inversión, comenzando desde donde perdieron la financiación inicial hasta donde pueden obtener financiación en los niveles correctos para construir y lanzar un juego exitoso.

'¿Listo para acelerar el desarrollo de su juego?' Solicitar ahora la formación, la tutoría y los fondos para potenciar el desarrollo y el lanzamiento exitoso de su juego.

Para obtener más información sobre el Acelerador Xsolla, visitar: https://xsolla.com/accelerator

Pagos de Xsolla

Ya sea que sea un desarrollador de juegos dispuesto a procesar pagos a creadores de contenido generado por el usuario, una plataforma de deportes electrónicos que recompensa a sus jugadores o un marketplace, esta nueva solución agiliza los pagos masivos a cientos o miles de personas. Xsolla Payouts optimiza la eficacia operativa al gestionar múltiples contratos con usuarios y creadores de contenido, facilitar la declaración de impuestos y proporcionar los cálculos de saldo de cuenta más precisos.

Además de procesar los pagos, Xsolla se ocupa del proceso de incorporación, el cumplimiento, KYC ('Conoce a tu cliente') y la declaración de impuestos, lo que reduce el esfuerzo de contabilidad e integración de la contratación de pasarelas de pago, y proveedores.

La solución de Xsolla se ocupa de las operaciones de pago globales para los pagos de los desarrolladores, lo que permite a los creadores concentrarse en lo que mejor saben hacer: crear contenido excelente.

Para obtener más información sobre los pagos de Xsolla, visitar: https://xsolla.pro/prrw12payouts

