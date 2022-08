Grupo NEOX recopila pruebas para poder demostrar una infidelidad

Las infidelidades en el matrimonio son un problema latente en España que ha recuperado titularidad después de las cuarentenas por la pandemia. Antes del COVID-19, en 2018, el 31 % de los consultados en una encuesta realizada por YouGov admitió haber sido infiel a su pareja.

En la misma cuarentena, un estudio de la plataforma de citas Ashley Madison reveló que el 52 % de las personas quiso conocer personas nuevas. El despacho de detectives Grupo NEOX afirma que el aumento de las infidelidades es un asunto real en la sociedad española que genera consecuencias afectivas y también legales.

La infidelidad como causal de divorcio Los miembros del equipo del Grupo NEOX explicaron que las infidelidades de alguno de los cónyuges no son una causal directa de divorcio. La Ley 15 de 2005 la suprimió como causa de separación en las modificaciones que hubo en materia de Derecho de Familia. Sin embargo, estos investigadores manifiestan que sigue siendo un elemento importante para definir el perfil conductual de una persona. Hay que tener en cuenta que las y los jueces y magristrados encargados de valorar las circunstancias concomitantes en un proceso de divorcio contencioso, ante todo, son personas, sensibles para valorar una situación desagradable o denigrante para cualquiera de los cónyuges. Cuando el divorcio se plantea en términos contenciosos y hay que determinar aspectos como acuerdos pensionales o guarda y custodia de hijos menores.

Por supuesto, son los servicios más famosos dentro de la actividad del Grupo NEOX, pero no por eso son los más importantes o los más demandados, aunque si los que más gozan de literatura. Suelen ser encargos muy controvertidos, farragosos e imprevisibles, porque dan poco margen a la organización y planificación del operativo. Esta inmediatez en la ejecución de las tareas genera en el profesional encargado de la investigación un estrés añadido, sabiendo, además, que el/la cliente no entenderá de los desajustes y lagunas de información que se produzcan en el transcurso del mismo, puesto que la tensión emocional reinante será determinante. Además, este componente emocional hará que, sin que el detective se dé cuenta, termine siendo además el psicólogo de su cliente. En este sentido, será su persona de confianza y probablemente no olvidará nunca la ayuda que le prestó. La ejecución de las tareas de seguimiento y control estará cargada de precipitación y espontaneidad, debiendo el detective suspender, trasladar o cancelar otros servicios ya organizados debido a esta circunstancia. Si el detective acepta el encargo, deberá asumir todas estas consideraciones.

La importancia de contratar a profesionales autorizados El Grupo NEOX es una agencia de detectives conformada por profesionales de la investigación con más de 20 años de experiencia. Su centro de operaciones está ubicado en Murcia, pero explican que realizan trabajos en todo el territorio nacional. Han desarrollado una importante labor apoyando a despachos de abogados, tribunales de justicia y personas particulares.

Sus averiguaciones abarcan los ámbitos de la economía, lo financiero, situaciones familiares o laborales o hechos derivados de siniestros viales. Además, manifiestan que el objetivo del equipo de trabajo en Grupo NEOX es el de recolectar elementos probatorios que delaten conductas o hechos veraces. Con este fin, presentan elementos que puedan ser de utilidad ante una instancia jurídica para determinar una verdad.

Por otro lado, los profesionales indican que todos los trabajos que realizan están enmarcados en lo establecido en la Ley de Seguridad Privada 05/2014 de 4 de abril. Esto le otorga un carácter legal a todos los procedimientos para que sus resultados puedan constituir material probatorio en un proceso legal.

Finalmente, añaden que sus actuaciones están validadas por el Ministerio del Interior y por la Dirección General de la Policía.