¿Cómo preparar un buen café en casa?, de la mano de Café Ciano

El café se ha convertido en una de las bebidas más consumidas y disfrutadas por las personas a nivel mundial. Para muchos, no hay nada mejor que poder preparar una buena taza de café, relajarse, saborearlo, disfrutarlo para después continuar con su día.

Todos los que disfrutan de momentos como este seguro querrán conocer cómo preparar en casa el mejor café para sí mismos y para compartir con otros. Por eso, la empresa Café Ciano, tostadores de café desde 1989, enseña paso a paso la mejor forma de preparar un buen café en casa.

Cómo preparar café en casa, por Café Ciano Café Ciano recomienda que lo primero que se debe hacer para poder preparar un café de calidad en casa es precisamente utilizar el mejor disponible. Y es que, en realidad, el secreto no solo se encuentra en la técnica, sino en la frescura, la calidad del grano y en su tueste.

En segundo lugar, como con cualquier otra bebida, lo más recomendable es elegir bien el agua. Si bien la mayoría de las personas utilizan agua del grifo, lo cierto es que esta puede variar de sabor según el lugar y según el tratamiento que hayan recibido. Lo recomendable en estos casos es elegir un agua mineral, libre de cualquier rastro de sabor. De esta forma, el sabor propio del café no se verá alterado.

Por último y muy importante, si se quiere saborear el café en su máxima expresión de sabor, hay que servirlo recién hecho para disfrutarlo como realmente se merece.

Algunas recomendaciones adicionales Un descuido muy típico es dejar acumular suciedad en las cafeteras domésticas, así que lo ideal es limpiarla cada vez que se utilice y nunca usar detergentes.

Finalmente, también hay que asegurarse de almacenar bien el café para que mantenga su aroma y sabor por más tiempo. Intentando, siempre que sea posible, utilizar café recién molido.

En la web de Café Ciano, se puede encontrar más información sobre la manera correcta de preparar un buen café. Además, tienen disponible una selección de cafés adaptados a cada cafetera y para los todos los gustos.



