Cirugía y tratamientos no invasivos hechos por un profesional médico estético, como el Doctor Luigi Grossi Emprendedores de Hoy

viernes, 12 de agosto de 2022, 13:48 h (CET)

Los tratamientos estéticos no invasivos son efectivos y prescinden de las intervenciones quirúrgicas, por lo que han ganado notoriedad a nivel internacional. Un médico estético es quien debe realizarlos, garantizando un proceso de recuperación más ágil frente a los procedimientos convencionales.

El Doctor Luigi Grossi es un profesional de la salud especializado en medicina estética con técnicas avanzadas de última tecnología pensadas para el bienestar del paciente. El Doctor Luigi Grossi trabaja en cuatro centros especializados: Clínica Bofill Platja D’Aro, Clínica Bofill Olot, Clínica Bofill de Figueras y Clínica Adah Palamós.

Los tipos de cirugía y tratamientos estéticos no invasivos que puede llevar a cabo un médico estético Un profesional de la medicina estética está capacitado para realizar procedimientos no invasivos con total efectividad y cirugías que se adapten a las necesidades de cada paciente. El Doctor Luigi Grossi ofrece sus servicios en la provincia de Girona, destacándose en su labor como un profesional sobrecualificado con amplia experiencia desarrollando tratamientos que combinan aparatología de vanguardia con la aplicación precisa de sus conocimientos en medicina estética para obtener resultados provechosos, teniendo en cuenta las particularidades de cada persona.

En ese sentido, los médicos estéticos pueden desarrollar todos los tratamientos estéticos que prescindan de intervenciones quirúrgicas y estén sujetos a sus conocimientos como profesionales, por lo que están cualificados para ofrecer una amplia variedad de servicios con el mayor rigor científico.

Los tratamientos estéticos sin cirugía en Girona El Doctor Luigi Grossi es experto en tratamientos como la bioestimulación facial que promueve la producción de colágeno en el rostro, la carboxiterapia para tratar la celulitis y piel de naranja, el aumento y elevación de glúteos con relleno de ácido hialurónico sin cirugía y el perfilado mandibular y de barbilla para definir dicha zona.

Este médico estético es también referente en la rinoplastia no quirúrgica (rinomodelación), el peeling facial químico con soluciones químicas no dañinas para la piel, la bioestimulación capilar para favorecer el crecimiento de cabello, y el tratamiento de estrías con láser. También ha ganado notoriedad el tratamiento para borrar tatuajes con láser que implementa el Doctor Luigi Grossi y su tratamiento de rejuvenecimiento e hidratación facial que protege a las células de la oxidación, mejorando la apariencia de la piel de sus pacientes desde la primera aplicación.

Otros procedimientos no invasivos realizados por el Doctor Luigi Grossi son la marcación de abdominales con técnica Hifu que trata la piel flácida y la liposucción láser sin cirugía. Asimismo, son reconocidos sus tratamientos faciales y corporales como la lipocavitación que elimina la grasa localizada en muslos y glúteos sin ningún procedimiento quirúrgico.

Los horarios de atención de consulta del Doctor Luigi Grossi varían de acuerdo al centro médico en el que se encuentre, por lo que es pertinente visitar su sitio web para solicitar la cita en la clínica más cercana con disponibilidad.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.