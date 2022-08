Botox Peptides Cóctel MB6X Emprendedores de Hoy

viernes, 12 de agosto de 2022, 13:26 h (CET)

La medicina estética está en constante evolución teniendo en cuenta los últimos avances científicos y tecnológicos en pro del bienestar de los pacientes.

13.690 médicos estéticos utilizando el botox péptidos cóctel MB6X. En ese sentido, ha ganado notoriedad un novedoso y revolucionario tratamiento de bótox péptidos cóctel que está indicado para rejuvenecer la piel sin efectos adversos, prescindiendo de sustancias nocivas y tóxicas.

Dicho tratamiento es llevado a cabo por los prestigiosos centros estéticos E One Clinic y Mesobiotix®, compañías fundadas por la Dra. Lara Schilling que, además de ofrecer a la venta los productos que facilitan el desarrollo de la técnica, imparte formación para todos los profesionales de la medicina estética interesados en adquirir conocimientos en medicina estética con las últimas tendencias del sector y el mayor rigor científico.

El tratamiento de bótox con cóctel de péptidos de Mesobiotix La finalidad de este novedoso tratamiento estético es eliminar las líneas finas de la piel, incluyendo las líneas de expresión y las patas de gallo. Para lograrlo, se vale de un cóctel con vitaminas, tripéptidos, tetrapéptidos, pentapéptidos, hexapéptidos y octapéptidos, ácido hialurónico, 50 aminoácidos y toxina botulínica que permite evidenciar cambios desde la primera aplicación. En ese sentido, Mesobiotix comercializa las microagujas Bio Nano-Needle Advance (NANOSOFT) utilizadas para implementar el procedimiento y el cóctel de péptidos que se va a aplicar en las mismas.

Según informa la Dra. Lara Schilling, el cóctel de péptidos con bótox de Mesobiotix es el primer tratamiento antiarrugas del mercado que utiliza Bio Nano Needle para estimular la piel y promover de forma natural la producción de activos que reducen las arrugas. Dicho procedimiento no es doloroso, tampoco genera hematomas y permite tonificar la piel eliminando manchas, cicatrices leves y poros dilatados gracias a su acción progresiva y prolongada.

El cóctel de péptidos con toxina botulínica de Mesobiotix puede ser llevado a cabo por profesionales de la medicina estética y centros estéticos especializados que dispongan de agujas nanosoft (Bio Nano Needle). El tratamiento garantiza relajación frontal y eliminación de hasta un 80 % de líneas de expresión.

Los resultados de este tratamiento, según la Dra. Lara Schilling, se evidencian en corto tiempo oscilando entre los 4 a 15 días después de la aplicación. En ese tiempo se obtendrá una piel más luminosa, poros más cerrados y se activa la neocologenogenesis.

Es conveniente realizar revisiones del estado de la piel a los 15 días para comprobar la efectividad de los resultados. Otro tratamiento última generación es Skinbootert Recombinant PDRN 625 mg peptonas.

El centro se encuentra en expansión Este centro especializado con sedes principales en Estados Unidos y República Dominicana amplia su cobertura, llegando cada vez más a nuevos mercados. Su objetivo es proporcionar la formación pertinente a todos los interesados en los tratamientos de vanguardia en medicina estética y promover el uso de productos efectivos y avalados científicamente.

El producto más vendido de esta compañía estética en sus tres sucursales es justamente el cóctel de péptidos del tratamiento con bótox y la formación más solicitada es la masterclass de Bio Nano-Needle, NanoSoft que detalla con precisión la realización del procedimiento. Por esta razón, E One Clinic y Mesobiotix han experimentado un crecimiento sin precedentes que los consolida como referentes en la aplicación de tratamientos antiedad y para el cuidado de la piel.



