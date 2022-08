La metodología de alto impacto y firewalking como herramienta para los profesionales del coaching Emprendedores de Hoy

Tener una formación completa y profesional, además de experiencia, es fundamental para que un coach pueda ofrecer distintas posibilidades para resolver los problemas de sus clientes. Por ello, aquellos coaches que deseen disponer de las mejores herramientas para brindar un servicio óptimo, de confianza y con nuevas técnicas orientadas al alto impacto, pueden obtener una certificación en firewalkinga través del seminarioFirewalking Instructor Training (F.I.T.) de la Escuela Near. De esta forma, pueden convertirse en instructores certificados en una de las actividades más potentes de crecimiento y desarrollo personal.

Una nueva herramienta para mejorar los resultados como coach A través de las certificaciones de alto impacto de la Escuela Near, los profesionales del coaching podrán incorporar diferentes actividades a sus formaciones, lo cual les permitirá diferenciarse de la competencia y ofrecer dinámicas adicionales a sus clientes. Así, mediante los 4 días de retiro experiencial del Firewalking Instructor Training, avalado por el Instituto de Investigación y Educación de Firewalking FIRE de Delaware, es posible conocer en profundidad las herramientas para mejorar la vida o el programa actual y conseguir que sea más eficiente y efectivo.

Cabe señalar que esta certificación impartida por el máster instructor y director ejecutivo en España del Instituto FIRE Charly Relaño, es de caracter internacional, lo cual habilita al profesional a trabajar en cualquier país del mundo. Asimismo, los interesados pueden acceder a un bono VIP que incluye una jornada adicional de experiencias de conexión espiritual, además de alojamiento y comidas incluidas durante el desarrollo del curso.

Hacia el siguiente paso Además de la formación en F.I.T., la Escuela Near ofrece elExecutive Firewalking Instructor Training (E.F.I.T.), el cual consta de un entrenamiento de nueve días y permite a los coaches instruir a nuevos instructores realizando sus propios F.I.T. De esta manera, quienes realicen la certificación aprenderán a dominar el escenario, hablar con confianza y todo lo necesario para organizar eventos de desarrollo personal y corporativo.

Durante los primeros cinco días del programa E.F.I.T., los instructores se encargarán de ofrecer formación en oratoria, lenguaje no verbal y expresividad, además del desarrollo de la imaginación mediante juegos y trucos del escenario. Por su parte, en los restantes cuatro días se enseñará a los candidatos cada uno de los pasos de las diferentes facilitaciones como firewalking avanzado, fire arts, firewalking diurno y fire standing, ofreciéndoles orientación en su primer Alcanza Cualquier Meta.

Esta certificación, que se realiza hace más de 25 años en Estados Unidos y ya cuenta con múltiples ediciones en España, es una gran alternativa a la hora de mejorar las habilidades y la gestión de emociones para cambiar las creencias limitantes.



