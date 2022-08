CryptoTechFin lanza su plataforma de indexados algorítmicos con una solución de custodia ‘Marca España’

Invertir en divisas digitales es un proceso complejo y no regulado, pero solo en España ya hay más de cinco millones de inversores que se han iniciado en esta nueva forma de inversión. Sin embargo, “la mayoría de ellos lo hacen sin una gestión del riesgo adecuada, pasando horas frente al ordenador intentando maximizar su cartera, sin una segunda mirada hacia los proyectos en los que están invirtiendo su dinero”, opina Miguel, CEO de CryptoTechFin.

La automatización es la protagonista de esta historia, siendo la base del valor que aporta CryptoTechFin a los inversores que desean participar en el mercado de las criptodivisas de una forma más segura y consistente.

“Llevamos desarrollando algoritmos de inversión desde el año 2017, hemos desarrollado herramientas tanto simples como complejas y nos hemos decantado por dar soluciones sencillas y eficientes que funcionan a largo plazo y minimizan pérdidas en el corto plazo”, continúa Miguel.

Su nueva plataforma combina un software que permite invertir de forma algorítmica, “sin tener que preocuparse por configuraciones, teniendo todos sus activos custodiados y usando encriptación militar durante todo el proceso”, apunta Miguel Pagán.

Seguridad, sencillez y tecnología 100% algorítmica es la apuesta que hicieron los emprendedores de origen español, buscando democratizar el acceso a la tecnología de inversión para un mercado no carente de riesgos, pero también con amplios beneficios para aquellos que saben aprovechar su volatilidad.

Nuevos algoritmos indexados para la inversión en criptomonedas Pensando siempre en las necesidades de sus clientes, CryptoTechFin termina de lanzar cuatro algoritmos indexados de alto rendimiento que trabajan en controlar las oscilaciones del mercado. “Hemos creado cuatro paquetes preconfigurados. Estos algoritmos tienen la particularidad de que trabajan con 2, 3, 5 o 7 mercados diferentes -según el paquete elegido- a la vez, diversificando de esta forma la inversión, que en consecuencia permite aprovechar los movimientos de cada uno de los mercados contratados, reduciendo así la exposición al mercado y, por lo tanto, el riesgo”, comenta Gonzalo del Cerro, CDO y encargado de la creación, desarrollo y supervisión de los algoritmos.

Todos los algoritmos están disponibles en su plataforma desde el 1 de agosto y han sido acompañados de una promoción de lanzamiento que incluye hasta un 40 % de descuento en las tres primeras facturas si se contrata el algoritmo durante el mes de agosto. Como hasta ahora, el modelo de negocio que siguen es un pago por beneficio, donde el cliente pagará por los beneficios obtenidos en su cuenta.

CryptoTechFin es una compañía de I+D+I que busca democratizar el acceso a la tecnología de inversión algorítmica de última generación. Desde su constitución, sus clientes han transaccionado más de 60 millones de euros en el mercado, obteniendo rentabilidades de hasta el 167% en 2021.

Sus nuevos algoritmos han decrementado las pérdidas del mercado crypto en más de un 30% en solo dos meses y desde la dirección de la empresa esperan que “con el lanzamiento de estos nuevos algoritmos queremos que nuestros clientes comprendan las ventajas de la inversión algorítmica y se sumen a la nueva generación de inversores que busca una forma más estable y segura de invertir en criptoactivos”, concluye del Cerro.

Artículo promocionado por CryptoTechFin. CryptoTechFin, siguiendo la normativa de la CNMV, advierte que la inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión, que se explican detalladamente en esta ubicación. CryptoTechFin advierte que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.