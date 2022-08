Integra Technology School ofrece formaciones de nivel superior Emprendedores de Hoy

Actualmente, cada vez más empresas demandan trabajadores especializados que dispongan de formaciones superiores que les capaciten para trabajar de la manera más eficiente posible. Por este motivo, los profesionales que han realizado un máster universitario tienen mayores posibilidades de conseguir empleos cualificados y escalables con mejores remuneraciones.

Esta situación ha provocado que en España existan muchas instituciones que se dedican a la formación superior, aunque no todas ellas se centran en los mismos sectores.

Integra Technology School destaca entre ellas gracias a su especialización en la formación superior basada en la aplicación del ámbito tecnológico en el entorno empresarial. Esta escuela de negocios ofrece un amplio catálogo formativo que cubre las necesidades reales de las empresas, capacitando a sus alumnos para hacer frente a los cambios del mercado. Para ello, dispone de distintos tipos de programas que se adaptan a las necesidades de sus alumnos: los másteres y los expertos universitarios, ambos con titulación avalada por universidades.

Formaciones de capacitación superior por Integra Technology School Integra Technology School divide su formación en áreas diferenciadas denominadas escuelas, que permiten abarcar las áreas más importantes del sector tecnológico. En todas las escuelas se pueden encontrar distintos programas que buscan la mayor especialización posible dentro del sector.

Una de sus escuelas es la de Microsoft Academy, que forma a sus alumnos en el uso del software más demandado, a través de una formación centrada en Dynamics 365, tanto para Business Central como Finance & Operations, y en las Herramientas de Microsoft más completas y potentes como Azure o Power Platform.

Otra de las escuelas más destacadas es la de SAP, especializada en el ERP líder a nivel mundial mediante programas correspondientes a los módulos más destacados de SAP: Finanzas (FI), Logística (MM) y ABAP (Programación). Integra Technology School está catalogado como centro Homologado para la formación en SAP, lo que lo califica como uno de los mejores centros donde preparase para obtener las Certificaciones Oficiales de SAP.

Entre su oferta formativa, también cuenta con programas dedicados a uno de los mejores CRM de la actualidad, Salesforce. Para ello, ofrece una preparación en la obtención de las Certificaciones Oficiales y un Global Máster, en el que se forma tanto para las Certificaciones, como en Marketing Digital.

Además de estas escuelas, dispone de una dedicada específicamente a la Transformación Digital, con másteres como el de Marketing Digital, el de Digital Industry o Digital Business.

Otros programas de formación superior de Integra Technology School Integra Technology School cuenta también con otras escuelas de carácter más tradicional, pero adaptadas a las necesidades tecnológicas actuales, para quienes buscan formarse como líderes y trabajadores empresariales.

La primera de ellas es la de Compras y Logística Integral con el Máster en Dirección y Gestión Estratégica de Compras o el de Máster en Logística Integral: Supply Chain Management, entre otros. Otra área formativa que cubren es la financiera, conformada por estudios superiores como el Máster en Asesoramiento Fiscal o el de Asesoramiento Financiero, Patrimonial y Banca Digital, así como Expertos Universitarios en Gestión Bancaria. Por último, destaca la escuela de Liderazgo y Desarrollo Directivo, con los másteres de Dirección Estratégica de Recursos Humanos y Organizaciones y el Máster in Business Administration (MBA).

Integra Technology School trabaja en la capacitación a nivel superior y tecnológico de sus estudiantes con el objetivo de ayudarlos a crecer como personas y profesionales. Además, cada una de sus formaciones son impartidas por líderes en la materia que actualizan de forma constante sus conocimientos y experiencias tanto a nivel empresarial como personal.



