Vitaliderma dispone de packs de rutina diaria para todo tipo de pieles

El organismo humano dispone de una gran capacidad de auto regeneración. Sin embargo, con el paso de los años, la piel va perdiendo brillo, colágeno y elasticidad, originando arrugas y manchas en el rostro.

Por eso, resulta necesaria la aplicación de una rutina diaria con tratamientos faciales que le devuelvan su vitalidad.

En el mercado, existen diferentes métodos que retrasan los signos del envejecimiento, pero algunos de ellos tienen sustancias químicas que causan efectos secundarios en las pieles sensibles. Una alternativa a este problema son los productos de cosmética natural que ofrece Vitaliderma. La firma ofrece una línea de artículos elaborados con un 98 % de ingredientes naturales, libre de siliconas y parabenos, entre otras sustancias que generan daños en la estructura de piel.

Packs de productos faciales para el cuidado de la piel La piel es uno de los órganos más sensibles del cuerpo humano, aunque es también el más expuesto. Por eso, es necesario protegerlo con una rutina diaria de limpieza y protección que elimine de manera eficaz los microorganismos y los agentes ambientales que se adhieren a ella. Vitaliderma ofrece a sus clientes paquetes de productos naturales para el cuidado facial y corporal que logran el equilibrio natural de los tejidos, ayudando a activar sus capacidades autorreguladoras.

Cada pack ha sido especialmente diseñado para cubrir una necesidad específica de la piel. Por eso, la marca dispone de artículos tanto para pieles secas y deshidratadas como para pieles mixtas o grasas que requieren de hidratación y limpieza. Además, disponen de un peeling corporal con acción tres en uno que actúa como exfoliante, drenante y anticelulítico.

Entre los paquetes para el cuidado facial destaca el pack Love & Take Care of your Skin, que contiene un exfoliante tropical de 100 ml, un gel limpiador de 100ml, una mascarilla refrescante de 50ml y una crema hidratante de 50 ml. Se recomienda usar estos productos en pieles mixtas o grasas con acné, ya que aportan una mayor protección e hidratación durante el verano.

Fórmulas naturales para el cuidado de la piel Vitaliderma se ha consolidado como una empresa referente en el mundo de la cosmética natural porque elabora productos con ingredientes activos orgánicos. En sus laboratorios de investigación y desarrollo los profesionales seleccionan rigurosamente los extractos de plantas medicinales provenientes de diversas partes del mundo y lo combinan con el saber de las ciencias tecnológicas más innovadoras para crear fórmulas que cuentan con la certificación Ecocert y Cosmos.

Además de un compromiso por la calidad, la firma es respetuosa con el medio ambiente. Son cruelty free, por lo que sus productos no han sido testados en animales. Los envoltorios que utilizan para sus packs son eco-friendly y provienen de materias primas recuperadas 100% reciclables, apostando así por el cuidado del planeta.