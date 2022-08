Los edificios de oficinas ecológicos ganan protagonismo en Europa Los gobiernos y las empresas llevan años hablando del cambio hacia un sector empresarial más ecológico y sostenible Redacción

martes, 9 de agosto de 2022, 08:43 h (CET) El cambio climático es un problema apremiante, y las empresas están más presionadas que nunca a adoptar medidas sostenibles.

En este sentido, los espacios de oficina ecológicos son fundamentales, pero no es solo su carácter ecológico lo que resulta atractivo para las empresas. Informes recientes han revelado que,en muchos países, los edificios que cumplen con los estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) reciben más ingresos por alquiler.

La combinación de beneficios medioambientales y rentabilidad es muy atractiva para las empresas y los gobiernos, y explica por qué los edificios de oficinas ecológicos podrían dominar el sector empresarial en Europa.

Mayores ingresos por alquiler

Después de la pandemia se disparó la demanda de inversiones ecológicas, y los inversores utilizan ahora criterios ESG para juzgar la sostenibilidad de una empresa antes de comprarla. Los edificios son una parte importante de las operaciones de cualquier empresa, por lo que es importante que cumplan estos estándares.

En algunos sectores, la transición a internet ha sido relativamente fácil. Muchos comercios han cerrado sus locales físicos para crear puntos de venta en línea; por su parte, los locales de juego con sede física que consumen mucha energía, están obteniendo buenos resultados con la creación de casinos en línea de gran éxito, pero para otros negocios, la cosa no es tan sencilla.

Las empresas que necesitan un edificio físico están comprendiendo la necesidad de “volverse ecológicas” para cumplir con las normas medioambientales. Según informes, las ventajas son evidentes: los costos de operación son menores, la productividad de los empleados es mayor y la empresa goza también de una mejor reputación pública.

Otro beneficio, o inconveniente, dependiendo de si la empresa es propietaria del edificio o no, es el mayor retorno de los alquileres para las oficinas ecológicas. Este rendimiento supera en un 29 % al de los inmuebles no certificados en Copenhague, y el promedio se sitúa en torno al 21 % en toda Europa.

Se prevé que la demanda de edificios con certificación ESG seguirá creciendo en los próximos años, pues cada día másempresas quieren ser consideradas respetuosas con el medioambiente. Mayor precio de venta Gracias a la certificación ecológica no solo se incrementan los rendimientos por alquiler. Se ha descubierto que el cumplimiento de estas normas supone un aumento del precio de venta del 19 % aproximadamente en edificios de Finlandia, Francia y Alemania. Este número tiende a aumentar cuanto más se aleja el edificio del centro de la ciudad, pero el efecto disminuye en lugares populares como Berlín y París.

Aunque los desarrollos ecológicos en Europa son relativamente recientes, su cuota en el mercado inmobiliario no deja de crecer. El 35 % de los edificios de la Unión Europea tienen más de 50 años, y es probable que en la próxima década se sustituyan por alternativas más ecológicas.

Así pues, las empresas seguirán buscando estos espacios, atraídas por sus bajos costos y mayores beneficios para los empleados. La demanda se mantendrá a la par, o incluso por delante, de las tasas de construcción convencionales, lo que significa que los precios probablemente seguirán subiendo. Una opción más saludable para los empleados Una de las razones por las que las oficinas ecológicas están en auge es porque se han demostrado los beneficios que aportan a la salud de los empleados.

Un informe del Consejo Mundial de Edificios Verdes reveló que el aumento de la luz natural, la introducción de plantas y la mejora de la calidad del aire tienen un efecto muy positivo en los empleados. Es menos probable que se tomen días libres, que soliciten permisos por enfermedad y que experimenten bajadas de productividad.

Proteger el bienestar de los empleados también supone beneficios económicos evidentes para las empresas. Los trabajadores sanos son mucho más eficientes y tienen menos probabilidades de abandonar la empresa.

Aunque puede ser costoso aplicar estas medidas, especialmente para cumplir los estrictos requisitos ESG, los beneficios hacen que valgala pena a medio y largo plazo. Contribución al cumplimiento de los objetivos nacionales de reducción de emisiones Otro factor que podría influir en la tendencia a crear espacios de trabajo más ecológicos en Europa es la presión de las autoridades. El “entorno del trabajo” fue uno de los temas principales de la reciente conferencia sobre el clima COP26, en la que líderes mundiales hablaron de la necesidad de reducir las emisiones y trabajar en pro de industrias más ecológicas.

Casi 200 países acordaron mantener el aumento del calentamiento global en solo 1,5 °C, lo que requerirá una drástica reducción de las emisiones en todo el mundo.

Los edificios y su construcción aportan el 39 % de las emisiones mundiales relacionadas con la energía, según la ONU, y es probable que sean blanco de estrictas medidas ecológicas. El certificado ESG podría modificarse para cumplir los nuevos objetivos de emisiones, lo que supondría la mejora de las oficinas ecológicas existentes y la construcción de nuevas estructuras para reemplazar las obsoletas.

Además, los gobiernos podrían ofrecer a las empresas incentivos para acelerar este proceso. Ya hemos visto que algunos países ofrecen a sus ciudadanos ayuda financiera para la compra de vehículos más ecológicos, así pues,estos incentivos podrían extenderse al sector empresarial. Los gobiernos y las empresas llevan años hablando del cambio hacia un sector empresarial más ecológico y sostenible, pero ahora, por fin, estamos viendo pruebas concretas de este cambio. Los espacios de trabajo ecológicos son una parte fundamental de las iniciativas medioambientales, e incluso están superando a los edificios tradicionales como opción preferida de las empresas. Si los países europeos se toman en serio el cambio climático, deben aprovechar este impulso y mantenerlo durante las próximas décadas.

