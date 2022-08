Así son las vacaciones en Tenerife alquilando un coche con Atlas Car Éxito asegurado para los turistas que eligen dicha isla para disfrutar de lugares como el Parque Natural del Teide y la playa de Las Teresitas Lectores

martes, 9 de agosto de 2022, 08:28 h (CET) Tras dos veranos en los que la complicada situación sanitaria impidió a la mayoría de ciudadanos disfrutar de unas vacaciones, los ahorros obtenidos por no gastar llegaron a ser considerables. Es por este motivo que muchas personas se están pudiendo permitir este verano un viaje tanto por el territorio español como por el extranjero. Hoy nos centraremos precisamente en uno de los destinos más exitosos del país ibérico: Tenerife.



Son varios los motivos que llevan a numerosos turistas a decantarse por esta isla de las Canarias. Uno de ellos guarda relación con su tamaño. En concreto, el territorio tinerfeño abarca una superficie total que supera por poco los dos mil kilómetros cuadrados. Así pues, con un vehículo privado se puede recorrer sin dificultades en pocos días.

Llegar a la isla con el coche propio es posible optando por la vía marítima, pero la mayoría de viajeros recurren a la aérea. Así pues, no es de extrañar que opten por un Rent a Car Tenerife, siendo uno de los que más éxito tienen el conocido bajo el nombre de Atlas Car.

A continuación averiguaremos cómo son exactamente las vacaciones que tienen lugar en la isla tinerfeña decantándose por una opción de movilidad que cada vez eligen más turistas no solo de España, sino también de tantos otros países. Posibilidad de recoger el coche y devolverlo posteriormente en numerosos puntos de la isla Lo primero que llama la atención de este servicio es la versatilidad de la que hace gala. Y es que no importa el lugar en el que se pretenda proceder a la recogida del coche elegido: lo más probable es que allí haya una oficina de Atlas, un Car Rental Tenerife muy recomendable.

Playa Paraíso, Las Américas, Costa Adeje y Puerto de Santiago son algunas de las ubicaciones, aunque a la lista hay que sumar otras más. Algunas de las más exitosas son sin duda alguna las de los aeropuertos.

Es habitual que a Tenerife lleguen turistas en avión que, justo al aterrizar, quieran desplazarse conduciendo el coche que han alquilado. Gracias a las oficinas de los aeropuertos es viable.

Precisamente hablando de instalaciones hoteleras, es destacable que en un par de ellas también se puede llevar a cabo tanto la recogida como la devolución, siendo ambas acciones muy rápidas. Ello es fruto de la profesionalidad con la que trabajan en este Car Rental Tenerife.

Adiós a los horarios del transporte público Es innegable que el transporte público proporciona una serie de ventajas muy a tener en cuenta. Sin embargo, al estar de vacaciones en Tenerife no es agradable verse obligado a lidiar con los horarios, ya que pueden llegar a hacerte perder un valioso tiempo que podrías destinar a practicar el senderismo, bañarte en playas o disfrutar de la gastronomía del lugar, amén de muchas otras actividades.

Alquilando un coche en Atlas Car la experiencia pasa a ser radicalmente distinta, ya que disfrutas de una completa libertad. Los desplazamientos se llevan a cabo a la hora que quieras.

Comodidad y seguridad en estado puro Atlas Car destaca por ofrecer una flota muy amplia, la cual va renovándose constantemente. Ello se traduce en dos aspectos positivos que no pueden pasarse por alto. El primero se resume en el alto nivel de seguridad, factor que valoran mucho sobre todo los turistas que viajan a Tenerife en familia.

Al ser una flota tan nueva, todos los coches de este Car Rental Tenerife cuentan con las últimas medidas de seguridad. Así pues, no es de extrañar que tengan una puntuación tan alta en lo referente a las estrellas Euro NCAP.

Por otra parte, es de agradecer la gran comodidad que proporcionan los coches, sobre todo gracias al hecho de que cada grupo de viajeros puede elegir aquel que más le convenga. Una pareja se desplazará confortablemente en un coche pequeño, mientras que una familia con mucho equipaje dispondrá de un espacioso SUV.

Teniendo en cuenta todas las ventajas que hemos mencionado, no sorprende que Atlas Car se haya convertido en un referente del alquiler de coches en Tenerife. Todo parece indicar que el éxito de esta empresa irá a más entre los turistas que eligen dicha isla para disfrutar de lugares como el Parque Natural del Teide y la playa de Las Teresitas.

