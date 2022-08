La importancia de instalar el D&T signal booster en oficinas, comercios, masías y segundas residencias Emprendedores de Hoy

martes, 9 de agosto de 2022

La empresa Domotics and Technology ha destacado que disponer de cobertura es uno de los aspectos indispensables para generar productividad y mayor calidad de vida. Para la compañía, esto se debe a la necesidad constante que tienen las personas de estar permanentemente comunicadas, a través de redes telefónicas e internet.

Debido a este fenómeno, se han popularizado los equipos, cuya función es mejorar y ampliar la señal para los terminales móviles como teléfonos o tablets. La demanda ha propiciado la investigación y constante avance en ese tipo de dispositivos cuya última expresión en innovación es el D&T Signal Booster.

Características más relevantes del D&T Signal Booster El dispositivo D&T Signal Booster es un amplificador GSM Tri-Banda de señal con tecnología de avanzada para garantizar una excelente cobertura de conexión móvil. Este equipo es compatible con los tipos de señales utilizados en las redes más populares como GSM/ WCDMA/DCS 2G, 3G y 4G. Además, es el aparato más versátil de su categoría.

Otra característica que destaca la empresa Domotics and Technology es su tamaño compacto. Esto hace posible que se pueda colocar en el sitio más conveniente sin tener un impacto en la distribución del espacio o en la decoración de un lugar. Asimismo, su presencia se puede disimular fácilmente con el mobiliario de donde se instale.

La firma madrileña indica también que otra gran ventaja de este dispositivo es su precio competitivo. Según Domotics and Technology, se trata de un equipo totalmente accesible para todo tipo de usuario, fácil de instalar y una inversión que se rentabiliza rápidamente.

La importancia de instalar el D&T Signal Booster Domotics and Technology es una compañía enfocada en proporcionar soluciones de domótica y automatización para hogares y oficinas. Dentro de su catálogo, dispone de equipos de última generación para transformar los ambientes de casas y lugares de trabajo en espacios inteligentes. Esto permite a las personas que los habitan mejorar su calidad de vida.

La base de toda la tecnología que ofrece Domotics and Technology se fundamenta en la conectividad. Los ejecutivos de la compañía aseveran que esta no solo es esencial para la automatización de los entornos, sino para la vida en general. Por esta razón, es de fundamental importancia contar siempre con una señal poderosa, limpia y sin interrupciones para facilitar el desempeño de los equipos.

Esa es precisamente la función del D&T Signal Booster. La compañía dice que, además de las virtudes del equipo, esta empresa lo pone a disposición de sus clientes con un solo pago, sin cuotas de permanencia o de mantenimiento. En consecuencia, resulta una excelente opción para hogares, comercios, industrias y oficinas.

Financiación disponible La empresa Domotics and Technology anunció que, a partir del 26 de julio, los productos gozarán de ofertas especiales. Los descuentos estarán disponibles para sus productos Pack Comfort y el Pack Premium. Además, las ofertas se pueden financiar a través de Amazon Prime de una manera muy sencilla. Solo basta con hacer clic sobre el nombre del paquete preferido y aparecerán las opciones de crédito disponibles con la firma Cofidis.



