Instrumentos de percusión para todos los perfiles

martes, 9 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

Los instrumentos de percusión son aquellos que producen sonidos al ser golpeados o agitados con las manos, una baqueta, un mazo o un palillo. La percusión se distingue por la diversidad de timbres que producen y sus variantes están dadas por la fuerza o la repetitividad con la que se golpee.

No obstante, para crear este sonido, no solo se requiere de traza en cuanto al movimiento de manos se refiere, sino que también son necesarios los instrumentos adecuados. En ese sentido, la tienda especializada Percuforum ofrece a los clientes un extenso catálogo.

¿Cómo se clasifican los instrumentos de percusión? Desde el punto de vista musical, los instrumentos de percusión pueden clasificarse según la entonación. Esta puede ser definida cuando el instrumento genera sonidos con sensación de tono, como los timbales y las campanas. Por el contrario, la entonación indefinida es cuando no producen una sensación de tono específico, sino que emiten ruidos; como los tambores, bombos y platillos.

Por su parte, desde el punto de vista estructural, existen tres grupos. Los primeros son los de membrana, normalmente hechos de cuero y con un sonido producido al mantener la superficie tensa. Entre ellos destacan las baterías, los bongos, los tambores y bombos. Los segundos son los de placa, confeccionados con materiales duros, como las maracas y los platillos. Y finalmente, están los de barra, hechos de materiales sólidos como la piedra, el metal o la madera. Como ejemplo destacan el xilófono y la marimba.

¿Para quiénes están dirigidos los instrumentos de percusión? Algunos de los instrumentos de percusión recomendados para adultos son las baterías, los bombos, los tambores militares y los juegos de timbales. Estos últimos consisten en un tambor de cuerpo metálico semiesférico y de gran tamaño.

Por otra parte, los instrumentos de percusión recomendados para niños son los agogós, pequeñas piezas con forma de campana simple. También están los alfaia, tambores hechos con piel tensada de animal y con cuerdas colocadas a lo largo del instrumento. Para los menores, las medidas utilizadas son de 14 pulgadas.

Otros instrumentos como las cajas de percusión infantil y los apitos forman parte de la demanda. Estos destacan por ser más ligeros. Su peso y tamaño facilitan su control y se convierten en ideales para jóvenes.

Todos los instrumentos de percusión mencionados se encuentran disponibles en la página web de Percuforum. La empresa hace envíos nacionales e internacionales, llegando a países como Portugal, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido. Todos los artículos que ofrece la tienda tienen un período de garantía de 2 años.

La popularidad de los instrumentos de percusión se debe a su fácil adaptación con otros similares. En la actualidad, su presencia es innegable en todos los ámbitos musicales como fiestas, desfiles y festividades religiosas. Por este motivo, cada vez más personas están interesadas en su uso.



