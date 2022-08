La importancia de saber si aumenta la hipoteca cuando se quitan los seguros con el banco Emprendedores de Hoy

Contar con un asesoramiento de calidad a la hora de contratar un seguro es de gran importancia. En este sentido, es necesario entender las condiciones de cada plan de seguros al momento de contratarlo, para no caer en errores que sean perjudiciales o irreversibles. En el caso de las hipotecas, los bancos brindan con su contratación segura de vida y hogar. Sin embargo, es importante saber si al cabo del tiempo se desea quitar los seguros con el banco, aumentará o no, la hipoteca.

La importancia de leer bien la letra pequeña Al firmar un contrato, los clientes lo hacen de manera rápida, sin conocer algunos aspectos importantes del servicio. En el caso de la contratación de seguros, vinculados a la hipoteca, los bancos incluyen la posibilidad de blindar la vivienda contra incendios y asegurarla en el caso de no poder seguir pagándola (por fallecimiento).

El banco es una propuesta práctica para contratar un seguro de vida y un seguro de hogar, pero este, en general, tiene un coste más alto que las coberturas de aseguradoras.

Seguros Academy recomienda fijarse en el precio final y en la relación entre lo que se paga de interés a través de la hipoteca y la bonificación real de en su cuota mensual. En muchas ocasiones, al calcular lo que la persona se ahorra por tener la hipoteca vinculada a los seguros, es muy poco, por lo cual contratar con compañías de seguros a precios competitivos resulta más económico, sobre todo a largo plazo. Es muy importante tener en cuenta que en ningún caso quitar los seguros del banco significan un aumento de la hipoteca.

Los seguros son un servicio fundamental En la actualidad, contar con un seguro de confianza se vuelve algo imprescindible. A menudo, las personas dejan de lado la contratación de pólizas fuera del banco, pensando que ahorran dinero, pero en realidad la calidad de los que ofrecen algunos bancos es mejorable cuando se necesita y no cubre las necesidades requeridas. Por ejemplo, en el caso de las hipotecas, por ley las viviendas deben tener contratado un seguro contra incendios, pero no necesariamente con el banco al que pertenece la hipoteca.

Seguros Academy brinda desde su blog la posibilidad de encontrar la mejor compañía aseguradora de acuerdo a las necesidades del cliente. Informarse a través de un blog que brinde datos sencillos y relevantes ayuda a tomar la decisión más acertada en la contratación de un seguro.



