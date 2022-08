La ley para el impulso de la sostenibilidad en el territorio de Andalucía Emprendedores de Hoy

domingo, 7 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

En la actualidad, la clasificación y calificación de los suelos en España se ha modificado y adaptado de acuerdo a la legislación de cada comunidad. En Andalucía, la ley para el impulso de la sostenibilidad entró en vigor el pasado mes de diciembre de 2021. La LISTA es una norma muy esperada por operadores inmobiliarios, jurídicos y técnicos para poder adaptar dichos usos y aprovechamientos urbanísticos a las necesidades de la sociedad, según el entorno medioambiental de cada ciudad. Según Rebs, a partir de esta ley, permite simplificar los trámites y gestiones de los procedimientos administrativos y urbanísticos, conducentes a la obtención de licencias, según las particularidades de cada territorio de forma sostenible.

Los beneficios de la nueva ley En el trazado de una ciudad, poder contar con herramientas de gestión urbanística y planeamiento es fundamental para identificar aquellos territorios aptos de ser transformados y urbanizados, como soporte básico de cualquier actividad económica, social, industrial, turística o residencial, de forma ágil y equilibrada, aportando soluciones al presente y reservando el máximo de recursos naturales para el futuro.

La LISTA agiliza la tramitación de los distintos instrumentos de planeamiento y gestión urbanística, tanto por iniciativa Pública como Privada, activando los suelos urbanizables inactivos en su gestión, ya que desparecen en su clasificación, reduciéndose solo a Urbanos y No Urbanizables.

Luego los suelos urbanizables, en trámite, o avanzan hacia Urbano o retroceden a No Urbanizables, salvo que consoliden sus derechos de urbanización y edificación, conforme a la LISTA.

Por otro lado, hay muchos suelos no urbanizables de uso común que no cuentan con protección y son aptos para diferentes actividades como el desarrollo turístico, rural, de ocio o salud.

La sostenibilidad es uno de los valores fundamentales en los desarrollos inmobiliarios, ya sea desde los suelos hasta la integración de las construcciones. En Andalucía, era necesario promover una ley como esta, que permita sostener el crecimiento ordenado de las urbanizaciones.

Sostenibilidad, equilibrio entre el medioambiente y el desarrollo La sostenibilidad busca el equilibrio entre un desarrollo inmobiliario y el entorno natural en el que se va a asentar, con pautas de control para proteger los recursos naturales del lugar.

Además de las condiciones antes mencionada, la LISTA promueve el desarrollo de negocios inmobiliarios sostenibles en suelos de equipamiento y dotacionales, ya sean de carácter público como privado.

Esto lleva a estudiar las posibilidades de cambio en los valores razonables de mercado, ante las salvedades de la LISTA en las valoraciones inmobiliarias.

En Andalucía, esta ley busca también una actualización dinámica de los análisis de viabilidad ante los nuevos hitos urbanísticos, financieros y económicos,

En el caso de las aprobaciones en los instrumentos de ordenación urbanística, la ley simplifica los trámites, otorgando mayor protagonismo a los ayuntamientos, al estar en la última milla de las necesidades sociales.

Finaliza dotando de mayor seguridad jurídica a todos los operadores, propietarios, financiadores, inversores y ciudadanos.



