¿Cuál es la función del mantenimiento informático? Por LQN SOLUCIONES

viernes, 5 de agosto de 2022, 13:54 h (CET) El mantenimiento informático es una necesidad para todas las empresas. En particular, les permite garantizar el estado de los equipos y evitar cualquier tipo de averías. Además de garantizar la gestión de los incidentes informáticos y reducir el tiempo necesario para las acciones correctivas LQN SOLUCIONES, empresa de mantenimiento informático a domicilio Madrid, muestra en este artículo la importancia del mantenimiento informático para las empresas.

¿Por qué es importante el mantenimiento informático en las empresas?

Muchas empresas confían en el mantenimiento informático como su columna vertebral de las operaciones diarias. Esto significa que todo lo que les rodea, incluido el hardware, las redes y el software, debe mantenerse en perfecto estado.

Al realizar el mantenimiento informático de forma eficaz se evita las molestias causadas por los fallos del servidor y los problemas de software y aplicaciones, y de mantener la productividad y los procesos internos en perfecto estado.

De este modo, las empresas de mantenimiento informático son un pilar fundamental de crecimiento para una amplia gama de empresas.

¿Cuáles son los tipos de mantenimiento informático?

Mantenimiento informático preventivo, mantenimiento informático curativo o correctivo

¿Para qué sirve el mantenimiento preventivo?

El objetivo del mantenimiento preventivo es garantizar el buen funcionamiento de los equipos para evitar averías. De hecho, este mantenimiento se realiza de forma previa y periódica para evitar una avería o un posible mal funcionamiento que pueda perjudicar la actividad diaria de una empresa.

Ventajas del mantenimiento preventivo

. Reducción de las averías

- Reducción del tiempo de inactividad

- Seguridad mejorada

- Mejorar la producción y, por tanto, la facturación

¿Qué es el mantenimiento curativo o correctivo?

El mantenimiento curativo es uno de los 2 tipos de mantenimiento que una empresa debe dominar para asegurar su correcto funcionamiento.

El objetivo del mantenimiento correctivo es reparar las averías o el mal funcionamiento de un sistema informático. Está destinado a restablecer el funcionamiento del equipo o a sustituir el equipo defectuoso y debe llevarse a cabo lo más rápidamente posible para minimizar cualquier daño o pérdida.

Debido a la complejidad de este tipo de mantenimiento, este trabajo suele dejarse en manos de profesionales.

Ventajas del mantenimiento curativo o correctivo

Los beneficios del mantenimiento correctivo son muy diferentes a los del mantenimiento preventivo.

El principal argumento para el mantenimiento correctivo es que se encuentra una solución que será efectiva a largo plazo. Se obtiene un equipo que tenga la misma funcionalidad que el anterior y que estará operativo durante muchos años. El tiempo perdido es mínimo comparado con el que se ahorrará con el mantenimiento correctivo.

Como se ha mencionado anteriormente, puede ser complejo reparar los problemas o averías de un sistema informático por cuenta propia. Sobre todo, si está en juego la producción de su empresa. Por lo tanto, considerar recurrir a una empresa experta en servicios informáticos es la mejor opción.

¿Cuál es la diferencia entre el mantenimiento curativo y el preventivo?

La principal diferencia entre estos dos tipos de mantenimiento es bastante sencilla:

El mantenimiento curativo soluciona fallos que ya se han experimentado, mientras que el mantenimiento preventivo busca evitar estos errores antes de que se produzcan. A pesar de sus diferencias, son complementarios.

El mantenimiento curativo suele llevarse a cabo después del mantenimiento preventivo. Así como también buscará la mejor solución a largo plazo tras el análisis y la detección de uno o varios problemas o averías. No se trata de una sustitución temporal que posponga el problema, su objetivo es proponer una solución adaptada al trabajo, sin cambiar los métodos de intervención.

¿Por qué recurrir a una empresa de mantenimiento informático?

Buena gestión de las herramientas informáticas

Recurrir a una empresa de mantenimiento informático le permitirá simplemente tener una buena gestión. También hay que tener en cuenta que una empresa de mantenimiento informático es uno de los mejores elementos con los que se puede contar para dar soluciones rápidas a posibles averías o para la configuración de éstas.

Para proteger datos

En los tiempos que corren, es realmente importante tener en cuenta la protección de datos. Por eso es importante recurrir a una empresa de mantenimiento informático, estos profesionales podrán proteger los datos perfectamente, lo cual es una buena noticia.

También hay que tener en cuenta que esto puede ser muy útil en zonas sensibles donde los datos no deben ser revelados. Por ejemplo, en el sector bancario.

Supervisión óptima

La vigilancia informática también es esencial para el buen funcionamiento de una empresa, de hecho, es lo que le permitirá estar siempre al día.

Al recurrir a una empresa de mantenimiento informático estos se ajustarán perfectamente a cada objetivo empresarial. Además, cuando se necesite reparar algún ordenador, no habrá que preocuparse por ello porque los informáticos expertos lo realizarán lo más pronto posible.

Por último, recurrir a una empresa de mantenimiento informático es la mejor opción. De hecho, tiene muchas ventajas, que no son insignificantes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que se debe elegir la correcta.

