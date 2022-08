Las alitas de pollo de Emcesa, para chuparse los dedos Comunicae

jueves, 4 de agosto de 2022, 15:04 h (CET) Emcesa quiere celebrar el Día Mundial de la Alita de Pollo, un producto que va muy bien para reuniones de amigos, aperitivos y picoteos. La empresa dispone en su catálogo de alitas de pollo adobadas con pimentón, alitas marinadas, alitas de pollo estilo andaluz o alitas de pollo a la brasa El próximo 29 de julio se celebra el Día Mundial de la Alita de Pollo y desde Emcesa, empresa especialista en productos cárnicos, se suma a la celebración de este plato estrella con miles de seguidores por todo el mundo yperfecto para consumir cualquier día de la semana con amigos o familia. Y es que las alitas de pollo son como las pipas, cuando empiezas no puedes parar.

Pero ¿a quién se le ocurrió hacer por primera vez las famosas alitas de pollo? Al parecer fue idea de TeressaBellissimo, gerente de un bar de la localidad de Búfalo, en Nueva York, quien preparaba un platillo con cuellos de pollo, pero por error le entregaron alitas y tuvo que crear un platillo para no desperdiciarlas. Por eso en Estados Unidos son conocidas como buffalowings.

Alitas de pollo fritas, alitas al horno, alitas a la barbacoa, a la parrilla o guisadas... con salsa barbacoa, estilo indio o agridulce…y todavía quedan ideas. Lo que está claro es que son un bocado popular en todo el mundo, que se pueden preparar de 1.001 formas, todas deliciosas.

Emcesa dispone de un amplio portfolio de productos para esta categoríafáciles de cocinary tansabrososque da igual el que elijas porque siempre acertarás.

Alitas de pollo adobadas con pimentón, alitas marinadas o las alitas de pollo estilo andaluzson un festival para el paladar y los sentidos, tiernas y jugosas por dentro, crujientes por fuera.

Pero eso no es todo, porque también se pueden encontrar las exquisitas alitas de pollo a la brasa, asadas en brasas de carbón y casi a punto para que en pocos minutos se pueda disfrutar del inigualable sabor de unas alitas a la brasa.

En definitiva, deleitarse comiendo una alita de pollo siempre es una muy buena opción, porque tampoco hay que olvidar los beneficios que aporta la carne de pollo a la salud como fuente importante de nutrientes como son proteínas, lípidos, vitamina 3 y minerales como calcio, hierro, zinc, sodio, potasio y magnesio, entre otros.

Con las manos, cuchillo o tenedor, ¡Feliz Día Mundial de la Alita de Pollo con EMCESA

Sobre Emcesa (Embutidos del Centro S.A.)

Emcesa (www.emcesa.com) es una empresa toledana de productos cárnicos, creada en 1986 y dedicada a la elaboración de alimentos de primera calidad utilizando procesos tradicionales al mismo tiempo que innovadores. Emcesa llega a muchos puntos de venta y hogares con un amplio portafolio de productos, cubriendo sus necesidades de variedad, alimentación, nutrición y bienestar; con un alto compromiso con el medioambiente e incorporando a la empresa alternativas tecnológicas que minimicen el impacto en el entorno y midiendo al mismo tiempo los estándares de calidad sanitaria. Así mismo, se compromete con colectivos con situaciones especiales, destaca la colaboración de forma intensa con la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (www.celiacos.org).

