ILOVEWINE y su selección de vinos exclusivos Emprendedores de Hoy

miércoles, 3 de agosto de 2022, 13:26 h (CET)

ILOVEWINE ofrece una gama de lotes de vinos con una cuidada selección elaborados por algunos de los mejores viticultores, en colaboración con bodegueros y enólogos de la D.O.Ca. Rioja, ILOVEWINE trabaja con un particular criterio de calidad. Se trata de identificar con meticulosidad los más exquisitos vinos. Entre ellos, se encuentran los vinos parcelarios, de ediciones limitadas, vinos ecológicos y singulares. Es por eso que esta tienda no se define como un supermercado de bebidas, sino como una vinoteca especializada online.

Una empresa con denominación de origen Con pasión por el detalle y la calidad, ILOVEWINE tiene un escrupuloso estándar de cuidado para captar vinos de los mejores municipios. La prioridad es la exclusividad y la excepcionalidad.

El objetivo de la tienda es darle difusión y accesibilidad a los vinos de Rioja, procedentes de pequeñas y medianas bodegas de tradición familiar en las zonas de Rioja Alavesa y Rioja Alta. La selección de vinos que integra el catálogo es de algunos de los mejores representantes de la tradición en los pequeños municipios. A través de la búsqueda esmerada de elaboradores, se ofrece al consumidor más exigente un equilibrio entre calidad y precio.

Compromiso con la tradición La búsqueda de bodegas familiares es una demostración del compromiso de ILOVEWINE con la elaboración artesanal de la región. Una vez que se han elaborado y criado los vinos, se seleccionan para verificar su calidad. La selección que se ofrece es variada y procede de diferentes municipios con las características de cada uno de ellos.

Relación con las bodegas La relación con las bodegas familiares permite un acceso privilegiado a la información respecto a nuevos vinos, eventos, catas, etc. Todos estos datos son de gran utilidad para facilitar la mejor información a las consultas recibidas de forma directa.

Un catálogo excepcional El catálogo online de ILOVEWINE tiene a disposición una gran selección de vinos que pueden adquirirse de manera individual o en packs para degustar diferentes variedades a un precio razonable. Entre ellos destacan el pack de vinos de Selección Cupani, consistente en 12 botellas de vinos de San Vicente. Además, en la tienda también se pueden encontrar los vinos de Berta Valgañón, que son conocidos por la elaboración artesanal que asegura un resultado de calidad.

Los vinos de ILOVEWINE son una excelente opción para el paladar, así como para obsequiar a las personas más especiales sin necesidad de esperar hasta la Navidad.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.