Los derechos de los ocupantes en los servicios públicos de viajeros y el seguro de viaje, por Reclamatuseguro.es Emprendedores de Hoy

miércoles, 3 de agosto de 2022, 11:32 h (CET)

A diario, millones de personas hacen uso del transporte público, bien sea para desplazarse de casa al trabajo o para hacer un viaje de distancia mayor. Durante el trayecto, no están exentos de sufrir accidentes, ya sea por responsabilidad del propio conductor o de terceros. Todos los pasajeros en el interior del vehículo están cubiertos por la garantía del Seguro Obligatorio de Viajeros (SOVI) y la Responsabilidad Civil.

Este tipo de accidentes son muy habituales y muchas personas no reclaman la indemnización que les pertenece por falta de información y por no poseer un seguro de viaje. En estos casos, es posible contar con el equipo de reclamatuseguro.es, quienes están a disposición de asesorar y ayudar a los afectados a conseguir una indemnización justa.

Derechos de los ocupantes en los servicios públicos de viajeros En el SOVI, se incluyen todos los medios de transportes que tienen por objetivo el transporte de viajeros en vehículos con capacidad igual o superior a nueve plazas. Por tanto, el metro, ferrocarril, autobuses, autocares o embarcaciones de matrícula y pabellón españoles están obligados a cubrir al pasajero con el SOVI.

El ámbito de actuación del SOVI abarca todos los viajes dentro de España o que empiecen en el territorio nacional, a pesar de que el destino sea internacional. La posesión del billete de viaje es el documento que acredita la posesión del seguro. Aunque también estarían incluidos los menores de edad que, por ley, estén exentos de realizar el pago del billete.

El SOVI supone que las empresas transportistas, conductores del vehículo y terceros asuman la responsabilidad civil atribuida por daños a viajeros en caso de accidentes. Esto siempre y cuando se produzca durante la utilización del medio de transporte.

Son protegidas por el seguro las lesiones corporales que sufran los viajeros a consecuencia directa de vuelco, rotura, explosión, choque o cualquier otra avería o anormalidad del vehículo. También se incluyen los accidentes que se puedan producir justo en el momento en que el usuario entra o sale del vehículo por los lugares indicados para ello.

Reclamatuseguro.es hace valer los derechos de sus clientes a través del Seguro Obligatorio de Viajeros (SOVI) y de la Responsabilidad Civil de quien ocasiona el daño Reclamatuseguro.es se compone de un equipo de expertos con más de 20 años de experiencia en el sector de seguros. Al contratar sus servicios, comunican a las entidades aseguradoras del accidente ocurrido. A partir de allí, se encargan de realizar todos los trámites pertinentes, informando a los clientes de las novedades que haya en su expediente.

En lo que respecta a la indemnización, calculan junto con el cliente la cantidad correspondiente de acuerdo al baremo. Además, consultan opiniones con un grupo de expertos jurídicos, médicos y en tramitación de seguros a sus servicios. Por último, se encargan de realizar la negociación hasta conseguir el desenlace más favorable para el cliente.

En Reclamatuseguro.es, gestionan los siniestros en nombre de los clientes con profesionalidad, efectividad y buscando la indemnización que más les beneficie.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.