¿Se pueden vender coches financiados?, según Exportacars

martes, 2 de agosto de 2022, 17:02 h (CET)

La financiación de coches es un servicio que ofrecen las entidades financieras para que las personas puedan adquirir un vehículo de manera inmediata y pagarlo en cuotas mensuales. Sin embargo, si el beneficiario desea cambiar de coche antes de pagar la totalidad de la financiación, tendrá que enfrentar varias dificultades, ya que en este caso la titularidad del coche aún la posee la financiera.

Exportacars destaca como una de las opciones que tienen las personas que quieren vender coches financiados.

Diferentes maneras de vender coches financiados Cuando una persona obtiene un vehículo a través de la financiación de una entidad bancaria, se genera una cláusula de reserva de dominio en la que se establece a esta entidad como propietaria del coche. Dicha cláusula es el principal obstáculo que estas personas enfrentan al querer vender un vehículo financiado, no obstante, es posible hacerlo en diferentes condiciones.

La primera forma de realizar la venta es mediante un cambio de titularidad en acuerdo con la financiera para que el nuevo comprador sea quien asuma la deuda del vehículo. Otra manera más directa se da si el comprador paga el coche por adelantado al receptor de la financiación, con lo cual este podrá pagar la deuda total y proceder a cambiar la titularidad del vehículo. La tercera opción consiste en solicitar un préstamo a otro banco para pagar la deuda total a la financiera, cancelar la reserva de dominio y obtener la titularidad para poder vender legalmente su coche. La última alternativa consiste en encargar el automóvil a una empresa de exportación como Exportacars.

Exportacars presenta un servicio de calidad en la compraventa de coches en España Exportacars es una compañía de compraventa de vehículos que ofrece soluciones para la venta de coches embargados, vehículos que presentan deudas o impuestos atrasados, con reserva de dominio, sin documentación, etc. Posee un personal experto calificado para realizar las diferentes gestiones exigidas en el proceso comercial de los vehículos, para que los clientes no tengan que lidiar con los largos trámites legales que esto implica.

El servicio de esta empresa inicia con la máxima tasación del coche y todas las garantías que se puedan ofrecer para que el cliente obtenga los mejores beneficios económicos en la venta. Adicionalmente, toda la gestión del papeleo se realiza de forma rápida, ágil y segura manteniendo siempre los máximos principios de profesionalidad y transparencia. Además, ofrecen la recogida del coche en cualquier parte de la península y disponen de diferentes métodos de pago para que el usuario elija el de su conveniencia. Todos estos servicios vienen acompañados de un asesoramiento profesional en todos los asuntos legales y económicos que los clientes necesiten aclarar en la compraventa.

Vender un coche financiado sí es posible y una de las mejores alternativas para hacerlo es mediante la intervención de agencias especializadas en la compra de coches con reserva de dominio como Exportacars.



