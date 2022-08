Experiencias inmersivas de realidad virtual, de la mano de Zero Latency Emprendedores de Hoy

martes, 2 de agosto de 2022, 13:04 h (CET)

La realidad virtual se ha transformado hoy en algo más que una experiencia de juego. Las posibilidades infinitas dentro de una sala de VR no solo buscan recrear un ambiente donde desarrollar el juego, sino también potenciar una experiencia de imaginación y sensaciones únicas.

La empresa Zero Latency, un referente dentro del sector de la realidad virtual, dispone en España de 6 centros donde encontrar la máxima combinación de tecnología y software. En sus centros, la realidad se transforma en un instante en un mundo controlado por el cuerpo y la mente de los jugadores.

Zero Latency, experiencias de realidad virtual a otro nivel Hoy en día, destacar a la hora de ofrecer experiencias en realidad virtual se vuelve un desafío, ya que los jugadores, cada vez más acostumbrados al entretenimiento digital, buscan la máxima calidad posible. Por esto, Zero Latency trabaja para ofrecer a sus clientes experiencias de juego innovadoras en sus centros Free-Roam VR (realidad virtual con libertad de movimiento).

Con la posibilidad de participar hasta 8 jugadores de forma simultánea, este espacio de juego está proyectado a gran escala, de forma que no hay límites para transformar la realidad, sin preocuparse por paredes que frenen la experiencia. Cada juego cuenta con una cantidad ilimitada de recursos, lo que potencia la experiencia a muchos niveles. Zero Latency aplica la más alta tecnología en realidad virtual a diferentes modalidades de juegos, en constante actualización. La búsqueda de recursos innovadores con los que expandir la imaginación es la principal premisa de esta empresa de presencia internacional; no en vano cuenta con más de 100 centros operativos a nivel mundial.

Realidad virtual, mucho más que un juego Zero Latency no solo cuenta con medios audiovisuales punteros, sino que también lleva su propuesta a empresas, para potenciar la competitividad y el espíritu de equipo. Este tipo de encuentros favorece el entrenamiento colectivo, la gestión de situaciones de estrés y el desarrollo de la competencia de forma inconsciente. Es apto para todo tipo de empresas, ya sean corporativas, educativas o de emergencia, potenciando en cada caso las habilidades necesarias a través de distintos juegos.

Las salas Free-Roam VR de esta compañía se encuentran en distintas ciudades de España, como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, Terrassa, además de las que pronto estarán en Málaga y Valencia, con un amplio horario en cada una de ellas. Las consultas de disponibilidad y reservas se realizan a través de su página web. Pueden solicitarse, además, tarjetas regalo, para invitar a esta experiencia única a amigos o familiares. Ofrecen en cada sala juegos como Sol Raiders, FarCryVR, Undead Arena y muchos más, con increíble calidad y definición, para llegar a vivir un mundo paralelo inimaginable.

A través de la realidad virtual, Zero Latency logra transformar en un momento el mundo en una experiencia que quedará para siempre en la mente de los participantes.



