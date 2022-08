¿Por qué es tan importante contar con un plan de marketing bien definido para una empresa?

Actualmente, hacer un plan de marketing es la única forma de escalar cualquier negocio en internet y hacerlo rentable, pero con el gran avance de la tecnología, existe una gran variedad de acciones posibles. Sin una estrategia pensada y planificada, cualquier movimiento aleatorio es solo un parche, un gasto que puede que tenga un retorno fugaz, pero que posiblemente no tenga alcance a largo plazo. Este es el enfoque que le dan al marketing desde STAMINA Marketing Digital, una agencia que define una estrategia digital realista que trabaja para dar un retorno de la inversión sin excederse en la publicidad.

Esta agencia de marketing digital de alto rendimiento defiende que para emprender una estrategia digital, hay que analizar en primer lugar la empresa, sus clientes y sus competidores y definir áreas de mejora y las diferentes acciones de marketing digital a aplicar.

Todos los elementos de una estrategia completa de marketing STAMINA Marketing Digital ofrece a los clientes que confíen en sus servicios un tratamiento integral, que incluye diseño web y creación de tiendas online, lo que a su misma vez abarca elementos como el diseño de estructura y los contenidos de la web que publicará la empresa para conseguir mayores ventas. A todo ello se le debe sumar además una estrategia de posicionamiento SEO local, internacional o e-commerce, cuyo objetivo es que la web mejore su reputación y aumente el tráfico en los primeros resultados de Google.

Asimismo, también son expertos en el ámbito de la publicidad online, dominando áreas concretas como son la publicidad en Google, el Google Shopping o las Social Ads.

El marketing no es una acción aislada, requiere un plan Como bien afirma el equipo de STAMINA Marketing Digital, sin una estrategia, cualquier movimiento aleatorio es solo un parche, un gasto que puede que tenga un retorno fugaz, pero que posiblemente vuelva a dejar a la empresa en la casilla de salida a corto plazo. En STAMINA, cada especialista trabaja en su área, pero remando en la misma dirección trazada en un plan de marketing digital. Esto no es fácil, no es barato y no es rápido, y por ello, la empresa es sincera de entrada con el negocio para el que esté trabajando.

La agencia trabaja sin permanencias, quiere que las empresas que contratan sus servicios funcionen y sean rentables lo antes posible, por eso no vende servicios que no se necesitan. Trabajar con ellos es sinónimo de tener un departamento de marketing propio pero sin las ‘molestias’ de coordinarlo y con mayor libertad.

La experiencia y profesionalidad de STAMINA Marketing Digital aporta resultados demostrables, combinando acciones de marketing en un plan integral que se ajuste al presupuesto y la realidad de cada empresa. Esto es algo que ya han podido comprobar centenares de empresas que han confiado en ellos todo el trabajo relativo al marketing digital y que han vivido en primera persona sus casos de éxito, que se pueden visualizar en la página web de la agencia.