La fiebre del bootcamp: ¿Qué lenguaje de programación genera más interés en España?

martes, 2 de agosto de 2022, 10:31 h (CET) En los últimos años se ha asistido a una auténtica fiebre por los bootcamp en nuestro país. Esto significa que cada vez son más las personas interesadas en realizar cursos de programación intensivos que les permitan aprender un lenguaje de programación en poco tiempo, debido también a la alta demanda de este tipo de perfiles en el mercado laboral. Desde Maestralia se preguntan: ¿cuáles son los lenguajes de programación que más interés generan en nuestro país? Según un estudio de la plataforma Maestralia, tomando como referencia datos de tendencias en búsquedas en Google, el lenguaje de programación que genera más interés en España es Java. Siendo superado por otro lenguaje muy de moda, como es Python, en tan solo 5 Comunidades Autónomas: Cantabria, Cataluña, Madrid, Navarra y el País Vasco.

Dato curioso, debido a que en la mayoría de bootcamps el lenguaje que se enseña a los alumnos es JavaScript, ya que es el que mejor se adapta al tiempo que duran estos programas de formación que suelen tener una duración de entre tres y seis meses.

¿Por qué son estos lenguajes los que generan más interés?

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, lo que significa que se centra en la creación de objetos y en la interacción entre ellos. Esto hace que Java sea un lenguaje muy versátil, ya que puede utilizarse para desarrollar aplicaciones web, aplicaciones móviles, juegos, etc.

Python, por otro lado, es un lenguaje de programación interpretado, lo que significa que las líneas se ejecutan directamente y no necesita ser compilado antes. Esto lo hace ideal para scripting o automatización, y también es muy popular entre los desarrolladores web.

En resumen, Java y Python son dos de los lenguajes de programación más populares en España debido a su versatilidad y facilidad de uso.

¿Por qué están tan de moda los bootcamps?

Los bootcamps se han convertido en una opción atractiva para aquellas personas que buscan introducirse en el mundo de la programación, ya que son una forma eficaz de aprender un lenguaje de programación en poco tiempo.

Además, los bootcamps suelen estar enfocados a la práctica, lo que significa que los alumnos tienen la oportunidad de aplicar lo que han aprendido de forma inmediata. Esto es muy valorado por el mercado laboral, ya que cada vez se demandan más perfiles con experiencia en lenguajes de programación.

