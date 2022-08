Booh! cierra un acuerdo de colaboración con LIFT ASSET MANAGEMENT para formar parte de su plataforma inmobiliaria en España para el negocio cloud kitchen y acelerar su crecimiento

LIFT AM lidera una de las primeras plataformas inmobiliarias de cloud kitchen en España con el objetivo de construir la mayor cartera de inmuebles destinados a esta actividad en las principales capitales españolas.

Booh!, uno de los operadores de cloud kitchen de referencia en España, ha alcanzado un acuerdo de colaboración con LIFT AM para entrar a formar parte de dicha plataforma como uno de sus operadores preferentes y acometer la apertura de 20 centros de cloud kitchens en España y Europa.

LIFT Asset Management, firma independiente de asesoramiento y gestión de activos dirigida a inversores institucionales, empresas y grupos familiares, creó a mediados de año una de las primeras plataformas inmobiliarias en España especializadas en cloud kitchen en asociación con operadores líderes del sector. Dentro de su estrategia de convertirse en el líder en este segmento inmobiliario, LIFT AM ha alcanzado un acuerdo con Booh!, uno de los operadores de referencia en cloud kitchen en España, con el fin de continuar impulsando la plataforma en España, y en el medio plazo, analizar oportunidades de expansión en Portugal, Italia y Francia. LIFT AM es el primer inversor inmobiliario en España que entra en este negocio y el primero en llevarlo a cabo a través de joint ventures con operadores de cloud kitchen.

Negocio cloud kitchen Las cloud kithcens se han convertido en los últimos tiempos en una tendencia al alza en el sector de la restauración. Estas cocinas profesionales que no cuentan con espacios abiertos al público y distribuyen a través de plataformas como Glovo o JustEat, se han convertido en el nuevo fenómeno industrial en el sector de la restauración. Este modelo aporta a la restauración numerosas ventajas, principalmente ahorro en costes, escalabilidad para una rápida expansión y la capacidad de disponer de información en tiempo real sobre los intereses de sus clientes. Esta versatilidad ha permitido que las cloud kitchens se hayan convertido en la opción preferida de los restaurantes para abrir nuevas líneas de negocio. Tras la pandemia, el mercado de comida a domicilio se ha consolidado aún más como un formato de restauración, logrando una mayor profesionalización de los operadores de este mercado, destacando BOOH! como uno de los referentes en este sector.

El acuerdo de colaboración LIFT AM pretende aprovechar el fuerte crecimiento del food delivery en España para, al igual que se ha venido observando en otros países europeos, dotar de infraestructura inmobiliaria adaptada a este sector. En este sentido, la inversión inmobiliaria en cloud kitchen se ha posicionado como uno de los segmentos más atractivos y con más potencial de crecimiento dentro de la logística urbana (última milla) atrayendo a nivel mundial el interés de inversores institucionales especializados en inmobiliario.

Esta inversión, articulada como SOCIMI, permitirá a los inversores participar de una cartera diversificada de activos inmobiliarios con un binomio rentabilidad-riesgo muy superior a otros activos inmobiliarios similares. Estrategia que ya se ha materializado en otros países con grandes compañías como Reef Kitchen o Kitopi como actores más activos en el sector.

La alianza con Booh!, que cuenta con una marca y un modelo diferencial en este sector, permite a LIFT AM dotar a esta inversión de una alta visibilidad sobre la rentabilidad y el ritmo de inversión, ya que aúna el conocimiento de Booh! en operar cloud kitchen con la experiencia de LIFT AM en identificar y gestionar oportunidades únicas de inversión en el sector inmobiliario español.

Booh! y su roadmap Booh! fue uno de los pioneros en el sector del food delivery en España. Hoy opera en Málaga y con nuevas aperturas nacionales previstas para el mes de septiembre y cuenta con Pizza Hut y Healthy Poke como algunas de sus marcas más relevantes. Asimismo, Booh! se caracteriza frente a sus competidores por su alto componente tecnológico, un fuerte reconocimiento de marca y un modelo operativo basado en servicio (delivery as a service). El acuerdo con LIFT AM contribuirá a la expansión nacional del operador y a reforzar su imagen, consolidando la apuesta hecha desde inicios de año en el que pretende separar las operaciones de la parte inmobiliaria que pasa a manos de empresas especializadas en el sector. Este acuerdo está acompañado por el follow up de los inversores principales de Booh!: Innventuur Partners Group y Andreas Mihalovits. La start-up Booh! llevará a cabo la apertura de 20 centros de cloud kitchens en territorio nacional en ciudades como Valencia, Bilbao, A Coruña, Vigo y Europa con un timing de dos años. En este sentido, Booh! ha definido un roadmap para su expansión basado en criterios de densidad de población, hábitos de consumo y renta per cápita. A la llegada de Booh! a estas nuevas ciudades también le acompañarán todo el grupo de marcas de restauración que actualmente operan bajo su modelo, ofreciendo un servicio a domicilio de calidad, donde el multipedido entre restaurantes se presenta como un valor diferencial respecto a sus competidores.