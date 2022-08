El restaurante `CASA OVI´ ganador de la ‘semana de la ensaladilla by HEINZ’ El más votado entre los usuarios, recibirá como premio el abastecimiento mensual de Mayonesa Professional Heinz Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 1 de agosto de 2022, 10:19 h (CET) El restaurante malagueño `Casa Ovi´ se ha convertido en el ganador de la I edición de la “Semana de la ensaladilla by Heinz”, que se celebró del 6 al 12 de junio en Málaga, con motivo del lanzamiento de uno de los productos estrella de Heinz para el canal HORECA: la Mayonesa Professional de Heinz. Como ganador, el restaurante ha recibido abastecimiento mensual de Mayonesa Professional de Heinz para seguir ofreciendo a sus clientes la mejor calidad y sabor en cada plato.





Restaurante Casa Ovi, donde tradición y vanguardia se dan la mano

Situado en la Avenida de Sor Teresa Prat, Casa Ovi es un restaurante de reconocido prestigio en Málaga gracias a su excelente gastronomía junto a un servicio de alta calidad. No es de sorprender que Casa Ovi se haya convertido en el ganador del concurso y es que su cocina honesta y sin adornos, combina lo mejor de la gastronomía mediterránea con las principales tendencias culinarias internacionales, con elaboraciones pensadas para el disfrute y con platos que son perfectos para compartir. “Nos sentimos muy satisfechos tras ver el gran número de restaurantes y usuarios que han participado y disfrutado de este homenaje a la ensaladilla a través de esta I Edición de la `Semana de la ensaladilla by Heinz´. Este éxito viene a reforzar uno de nuestros compromisos como empresa: aportar el mejor sabor en cada uno de los productos que lanzamos, ya sea tanto para el canal HORECA como para el consumidor final”, destaca Elisenda Picola, Directora de Marketing de Heinz España.

Sobre Heinz

Cada año se venden en todo el mundo 650 millones de unidades del producto más emblemático de la marca: Heinz Tomate Ketchup. Disfrutan de él todo tipo de personas y se puede encontrar en todas partes, desde cafeterías de carretera hasta restaurantes con estrella Michelin. Cuando creó su compañía, Henry John Heinz no sabía que 150 años después sería una de las marcas de alimentación más grandes del mundo, vendiendo más de 5.700 productos en 200 países. De lo que sí estamos seguros es que estaría muy orgulloso de la compañía en la que se ha convertido, en la que la calidad y la innovación han permanecido siempre en el centro de la estrategia de la empresa. Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.