Las tendencias en coctelería para este 2022 por Oh My Business Emprendedores de Hoy

domingo, 31 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

Cada año, el ranking The World’s 50 Best Bars presenta una lista con la opinión de más de 500 expertos de todo el mundo donde califican los mejores bares. En 2022, España se ubica en el podio de los tres mejores. Preparar un cóctel es un arte, por lo que es importante que el bartender cuente con preparación y que esté al tanto de las nuevas tendencias, así como de los nuevos ingredientes y preparaciones a utilizar en las recetas de moda. La creación de conceptos de coctelería, así como la formación del barman, son servicios que la empresa Oh My Business ofrece para grandes espacios de coctelería en Madrid.

¿Cuáles son las tendencias en coctelería este 2022? En Madrid se encuentran algunas de las coctelerías más destacadas del país, así como eventos anuales de gran relevancia internacional como la Madrid Cocktail Week. No es equívoco asegurar que la coctelería es un pilar vital tanto para el ocio nocturno, como para la gastronomía de la capital.

La mayor tendencia en coctelería que destaca este 2022 son los sabores complejos con un enfoque minimalista.Esta línea la siguen espacios como Platea Madrid, donde destacan cócteles como Estimulante Farmacéutico, French Style o Spicy Russian; todas creaciones únicas que Oh My Business ha diseñado para su cliente.

Otra gran tendencia es la nombrada por el mundo del marketing como “In & Out”. La fugacidad de un producto suele contribuir con el aumento de su atractivo, por esta razón hay numerosos locales creando especiales por verano o invierno o hasta aprovechando momentos de consumos mucho más potentes como Los Oscars, Halloween o el Día de los Enamorados, para crear cócteles únicos y exclusivos por tiempo limitados. Las posibilidades son infinitas con esta tendencia consiguiendo un gran retorno para el local porque la novedad atrae el interés de los clientes frecuentes y de aquellos nuevos visitantes.

¿Por qué es importante la coctelería para los restaurantes? Cada día, son más los restaurantes que incluyen la coctelería como un ingrediente dentro de la experiencia gastronómica que ofrecen a sus clientes. Este valor añadido hace que acudan más personas al lugar, ya que les permiten disfrutar de un cóctel a cualquier hora del día. En este sentido, contar con un buen bartender es fundamental, ya que su propósito es fidelizar al cliente a través de un producto complementario a la comida. Así, las ventas pueden aumentar y la experiencia para el cliente mejorar.

Debido a la importancia que tiene la coctelería en el sector gastronómico, la empresa Oh My Business ofrece el servicio de Creación de Concepto de Coctelería. Con este servicio, los negocios obtendrán una propuesta de coctelería única y acorde a la personalidad de su negocio, consiguiendo que el local destaque, que tenga un sello propio y que los clientes lo recuerden con mayor facilidad.



