Los robots irrumpen en el mercado de la mano de www.X1Robot.com, el Robot camarero es el más solicitado

sábado, 30 de julio de 2022, 14:56 h (CET) El Robot camarero, de bar, restaurante o de hotel y los robots que realizan funciones como Friega suelos, dependiente, desinfección, carga, guía, informador, ya están disponibles en el mercado La fábrica y distribución, se comercializa con una innovadora metodología a través de distribuidores comerciales con zonas exclusivas que atienden su mercado y servicios técnicos, de muy fácil y bien aceptada implantación.

Andreu Vilar directivo de la marca informa de que los robots se van a implantar rápidamente siendo una herramienta que facilita en mucho el obtener un mejor y cómodo servicio para todos automatizado.

El que más se está solicitando es el Robot camarero o Robot de hotel, ya que reduce costes fijos de forma importante y evita tiempos de espera, estando siempre activo de forma agradable, así como más higiénica al evitar contacto humano, entrega platos, bebidas y o recoge como gran ayudante del servicio a mesas y cocina. Ideal en cafeterías, bares, restaurantes. Los restaurantes más lujosos en países pioneros ya los tienen.

También el Robot de limpieza es de gran ayuda siendo operativo a todas horas, desde el Robot de una casa al robot de limpieza de un gran centro comercial o fábrica, con ello el coste en menos de un 1000% haciendo trabajos rutinarios de forma impecable.

Los Robots de desinfección son también de gran aceptación ya que permiten reducir de forma importante la transmisión de bacterias o virus sea con aerosoles o con infrarrojos, hospitales, clínicas, lugares de alto tráfico este método reduce significativamente la problemática de las transmisiones epidémicas.

El Robot dependiente o guía informador es otro que ayuda a encontrar o informa., ideal para centros comerciales, grandes almacenes, museos, instalaciones públicas, ayuntamientos, transporte público, etc.

Robot repartidor de documentos o piezas, etc., permite hacer múltiples trabajos más intelectuales a las personas, una gran ayuda en las empresas y fábricas.

No cabe duda que los robots de los que tanto han hablado ya están aquí, a gran escala se prevé que en 10 años estén en el 50% de todo tipo de instalaciones, públicas y privadas millones en todo el mundo y que son una gran oportunidad de liberarse de trabajos tediosos y poco intelectuales.

Los Robots interactúan con las personas hablando y dando soluciones continuamente, des www.X1Robot.com un equipo de técnicos, comerciales, distribuidores están a disposición con propuestas altamente atractivas y que de seguro reducen enormemente costes y dan mayor rentabilidad derivado de un aumento del mejor servicio y comodidad. X1 Robot ofrece desde cómoda financiación a robots de regalo, en este momento en lugar de recibir un Robot se recibe gratis un Robot Friega suelos, solo el coste del tiempo que se dedica a ello ya paga la cuota de financiación del Robot principal. Es posible en cualquier parte ser distribuidor exclusivo.

