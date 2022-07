La unión de City Poké con el Banco BBVA facilita la apertura de las franquicias Emprendedores de Hoy

sábado, 30 de julio de 2022, 08:00 h (CET)

El modelo de franquicia ha permitido el desarrollo de varios negocios en España, debido a las ventajas que ofrece en aspectos como la inversión y las posibilidades de obtener éxito en el mercado.

En este sentido, City Poké es una de las franquicias con mayor crecimiento en la actualidad, ya que promueve el consumo de una comida hawaiana rápida y sabrosa, ideal para mantenerse en forma. Importada directamente desde Estados Unidos hacia el territorio español, se ha convertido en el producto más demandado por deportistas y no deportistas, sin distinción de edad o clase.

El acuerdo entre BBVA y City Poké permite financiar el mobiliario en las mejores condiciones Con el objetivo de facilitar la apertura de las franquicias City Poké, la cadena de restaurantes tiene un acuerdo con el Banco BBVA, motivo por el que los inversores no requieren contar con todo el capital desde el inicio. Como resultado del acuerdo, las personas pueden acceder a facilidades para la financiación del mobiliario, la maquinaria, la tesorería y el equipamiento.

En este sentido, los inversores tienen mayores posibilidades de contar con un local en buenas condiciones y un plan de seguros óptimo para garantizar este servicio de comida hawaiana. Bajo este modelo, la cadena ya cuenta con 9 locales propios y 4 franquiciados en las ciudades de Alzira, Badajoz, Castellón y Valencia.

Debido a su éxito, está considerada como una de las empresas líder en el sector, ya que los productos bajo el sello sugar free wave son una novedad en el mercado español. Por ello, el acuerdo es una de las herramientas que pueden utilizar los nuevos inversores para iniciar su recorrido en el sector empresarial, a través de un servicio de comida hawaiana.

¿Por qué invertir en la franquicia de City Poké se considera una alternativa rentable? El sistema de franquicias de City Poké cuida todos los detalles para que los inversores aprovechen los beneficios que otorga formar parte de esta cadena de restaurantes de comida hawaiana. En este sentido, el apoyo profesional desde la parte central está garantizado, con una plataforma logística propia para realizar las compras.

Por otra parte, el modelo brinda un programa de mentoring con formación continua desde el inicio del proceso, con el apoyo constante de los manuales de operaciones. Asimismo, existe una asistencia permanente para las actividades relacionadas con la gestión del establecimiento y acceso a un plan de marketing con acciones individualizadas y eficientes.

Para revisar los detalles del negocio, así como los acuerdos con las entidades bancarias correspondientes, los inversores pueden solicitar una asesoría directa con el personal de City Poké. Para la elección de los franquiciados, la cadena realiza una evaluación personal de los candidatos y concreta una entrevista presencial en la ciudad de Valencia.



