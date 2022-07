¿Por qué es importante la nutrición cuando se va a correr una maratón? Emprendedores de Hoy

La buena nutrición es esencial para tener salud, calidad de vida y aportar al organismo los alimentos necesarios para protegerse de diversas enfermedades y preservar la salud. En ese sentido, la nutrición deportiva se enfoca en la dieta de quienes practican deporte con la finalidad de optimizar el rendimiento físico, agilizar el proceso de recuperación y tratar el desgaste físico.

Entre las plataformas especializadas en rendimiento deportivo, ha ganado notoriedad por su efectividad INDYA, la aplicación de nutrición deportiva. Esta se posiciona en el mercado español por su revolucionaria metodología que une a nutricionistas expertos y que presenta un plan dietario personalizado con las personas que desean alcanzar el cuerpo ideal y llegar al siguiente nivel en su práctica deportiva.

La nutrición propicia el éxito en una maratón La nutrición, el entrenamiento y el descanso son los tres pilares básicos para poder afrontar una maratón. Ya no para mejorar marca personal o terminarla, sino para llegar a la línea de salida. La nutrición será clave por estos tres motivos principales:

En primer lugar, la composición corporal (masa grasa y masa muscular), ya que por la gran cantidad de kilómetros realizados es usual que las articulaciones se desgasten. Sin embargo, con una alimentación correcta, dicha situación puede evitarse.

Por otro lado, la nutrición suministra la energía necesaria para hacer frente al brutal volumen de entrenamiento efectuado en una competición de este tipo y contribuye al abastecimiento en órganos, como el estómago, para que se habitúen a lo que tendrá lugar el día de la prueba.

Finalmente, nutrirse de forma correcta optimiza y acelera al máximo la recuperación de cada entrenamiento, evita el acumulamiento de la fatiga e imposibilita que el desgaste desencadene en una lesión u obstaculice el cumplimiento de los objetivos planteados como llegar a la línea de salida con vigor.

Por tales motivos, es acertado suscribirse a plataformas especializadas en nutrición deportiva como INDYA, que cuenta con tres planes (amateur: 29 €, amapro: 39 € y pro: 195 €) que incluyen la asesoría de un nutricionista deportivo, un plan nutricional personalizado y el acceso a su app.

La importancia de planificar la nutrición deportiva de forma personalizada Planificar la ingesta calórica de cada día, saber qué tipo de alimentos convienen y contar con el acompañamiento de un profesional en nutrición es fundamental para optimizar el rendimiento deportivo y llegar al siguiente nivel. En ese sentido, INDYA dispone de un plan nutricional que tiene en cuenta información pertinente de cada usuario como sus objetivos deportivos, composición corporal, tipo de deporte que practica, entrenamientos, gustos, hábitos alimenticios y patologías existentes, entre otros.

Con dichos datos se genera un plan con recetas detalladas con ingredientes, cantidades adecuadas, elaboración e indicadores nutricionales. Asimismo, se muestra una lista de compra y gráficos de evolución con respecto a la ingesta alimentaria y entrenamientos. De la misma forma, cada usuario puede marcar sus recetas preferidas para que el algoritmo le proporcione similares o mencionar las que no le apetecen para que sean cambiadas por otras que se ajusten a los mismos requerimientos calóricos.



