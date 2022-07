IOE Business School cuenta con el Máster en Seguridad Informática para Empresas Emprendedores de Hoy

Ofrecer al equipo de trabajo de una empresa la posibilidad de seguir formándose, al mismo tiempo que continúa con sus tareas laborales, es imprescindible para mantener al personal actualizado, capacitado y motivado en sus tareas.

Con la formación bonificada para empresas de IOE Business School, los profesionales pueden acceder a másteres especializados y cursos de formación online y mediante videoconferencias. La formación de IOE cuenta con distintos cursos con contenidos dinámicos y actualizados, dictados por profesores con una dilatada experiencia pedagógica y profesional y que, además, son bonificables para las empresas.

El Máster en Seguridad Informática para Empresas La tecnología ha tomado protagonismo en muchos ámbitos de la vida cotidiana, por lo cual, hoy en día toda compañía centraliza sus actividades y las gestiones a través de software y plataformas digitales, como una forma de agilizar los procesos y abaratar costes. No obstante, es fundamental contar con personal capacitado no solo para el trabajo digital, sino también para mantener la seguridad interna de la compañía.

Formar al personal en ciberseguridad brinda al equipo de trabajo las herramientas y el conocimiento necesario para saber cómo actuar ante un ciberataque y mejorar las estrategias de protección de datos. También provee conocimientos para mejorar los sistemas de seguridad informática y analizar todos los riesgos posibles de la empresa, conociendo el estado real en materia de ciberseguridad.

Además, el Máster en Seguridad Informática para Empresas también aborda el hacking ético, a través del cual una persona se convierte en ciberdelincuente y simula ataques a una empresa, para evaluar la reacción del personal y mantenerlo alerta ante posibles amenazas.

Los másteres y formación online en IOE Business School El Máster en Seguridad Informática para Empresas de IOE Business School está acreditado por la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA). Además, se ofrece de forma online, a través de una plataforma e-learning actualizada, para preparar a los trabajadores según las necesidades de la empresa. En esta y otras áreas de conocimiento, la institución desarrolla programas de formación con recursos interactivos y prácticos que dinamizan el aprendizaje. Los estudiantes son acompañados desde un principio por tutores personales que ofrecen apoyo y orientación de forma individual, garantizando un trato cercano.

El amplio catálogo de programas formativos de IOE Business School se bonifica a las empresas hasta un 100 % a través del crédito de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), otorgado a trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social. En este sentido, IOE Business School posibilita que las empresas fomenten la capacitación de su personal, mejoren su desempeño y productividad, al mismo tiempo que obtienen una bonificación por esta formación de alta calidad.



