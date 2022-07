PAWN SHOP vende relojes de más de 10.000€ en menos de 5 horas con sus super ofertas 24 horas

PAWN SHOP la Casa de los Empeños en Madrid, ha lanzado a través de su cuenta de Instagram un exitoso canal de ventas con grandes ofertas de relojes de lujo de segunda mano. Mientras el motor económico mundial: Estados Unidos, anuncia su estado de recesión técnica, Europa contiene la respiración a la espera de que septiembre no se convierta en la tormenta económica perfecta que hunda su maltrecha situación.

Pawn Shop

Álvaro Martín, propietario junto a su socio Ignacio Oberlander de Pawn Shop, el principal establecimiento madrileño de compra venta de relojes de segunda mano de lujo afirma que: "en situaciones de crisis económica nuestros clientes ven el momento perfecto para hacer negocio con los relojes de lujo de segunda mano, aprovechándose de que a mar revuelta, ganancia de pescadores; logrando comprar y vender relojes de lujo de segunda mano a precios increíbles’. Su tienda ubicada en el Paseo de la Habana 62, de Madrid, junto al estadio Santiago Bernabeu, vende a diario relojes con precios que oscilan entre los 10.000 y los 200.000 euros.

Relojes de lujo de segunda mano como valor refugio

La crisis económica y la inflación del 10,8 por ciento, asola el bolsillo de las familias y las cuentas bancarias de los ahorradores, diezmando su poder adquisitivo. En estos momentos los inversores se afanan en poner a buen recaudo su dinero, localizando cualquiera de las variantes de los valores refugio: los metales preciosos, los diamantes y las joyas, entre los que se encuentran los relojes de lujo.

Los relojes de lujo de segunda mano conforman un valor refugio idóneo para la inversión, puesto que en periodos de crisis no sólo no pierden valor, sino que éste se incrementa con el tiempo. La revalorización de estas auténticas joyas con el tiempo no es la única razón del éxito del mercado de segunda mano de relojes, sino que los relojes de lujo son codiciadas piezas de coleccionismo y un signo externo evidente del elevado estatus social y poder adquisitivo del portador.

Super Ofertas 24 horas de primeras marcas de relojes de lujo

Pawn Shop este verano está revolucionando el mercado con sus super ofertas 24 horas en su canal de Instagram: @pawnshopmadrid, publicando grandes ofertas de relojes de lujo de segunda mano de las principales marcas: Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Cartier, Vacheron Constantin, Jaeger LeCoultre, Hublot, Panerai, Breitling, Chopard y un largo etc, que terminan vendiéndose en pocas horas.

El establecimiento cuenta con un selecto abanico de clientes que abarca desde inversores y empresarios, a deportistas de primer nivel, cantantes, actores, famosos del corazón; logrando cerrar operaciones de compra y venta no sólo en España, sino que también realizan envíos diarios con todas las garantías a Francia, Alemania, Hong Kong y Estados Unidos, entre otros países.

Algunas de las últimas super ofertas vendidas son: un Rolex Daytona de acero y oro con esfera negra, vendido en 22.999 euros en sólo 4 horas de exposición y un Rolex Yatch Master de oro rosa, con bisel correa y Bisel caucho negro, full set, que se vendió a un comprador parisino por 35.000 euros.



Más información en: https://www.pawnshop.es