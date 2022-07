Desarrollar un e-commerce para expandir el negocio, con Consulweb Emprendedores de Hoy

viernes, 29 de julio de 2022, 11:56 h (CET)

La digitalización de empresas de cualquier sector ya es una realidad. No obstante, desde el año 2020, debido a la pandemia por el Covid-19, se ha convertido en una necesidad para los negocios vender sus productos y servicios a través de un e-commerce, así como también en las redes sociales más populares, como Instagram y Facebook. Hoy en día, muchos comerciantes ya no se preocupan por tener una tienda física, sino que operan de forma 100 % online. Sin embargo, para poder marcar la diferencia entre el sinfín de vendedores, es imprescindible tener un comercio online de calidad que ofrezca una buena experiencia de compra a los clientes. Para ello, lo más recomendable es acudir a profesionales en el área como el equipo de Consulweb, una agencia de marketing en Barcelona.

Cómo ayuda a sus clientes la agencia de marketing en Barcelona Consulweb La agencia de marketing en Barcelona Consulweb ofrece una amplia variedad de servicios, entre los que se encuentra, el desarrollo de e-commerce, ya que esta es una de las herramientas infalibles para que los comerciantes puedan llegar a más personas dentro del país de origen, pero también a nivel internacional.

La agencia ofrece a sus clientes soluciones 360º. En primer lugar, se encargan de realizar un diseño web responsive UX/UI, es decir, que sea accesible y adaptable a todo tipo de equipos como ordenadores, móviles y tablets, pero también que le otorgue a los usuarios una buena experiencia de navegación y que los direccione de manera correcta.

Además del desarrollo y diseño de páginas web, el equipo de Consulweb se enfoca en el posicionamiento SEO, en las campañas de SEM en Google ADS y en las estrategias de social media marketing en redes sociales.

Para conseguir óptimos resultados, la agencia cuenta con expertos en creación y desarrollo de e-commerce con gestores de contenido. En conclusión, la empresa garantiza a sus clientes soluciones web creativas, sencillas de usar y que permiten ofrecer productos y servicios de forma clara y accesible.

Cuáles son las ventajas de tener un e-commerce Son muchas las ventajas de tener un e-commerce. Se trata de una herramienta de alto impacto que permite aproximarse al público objetivo. Además, el comercio online se ha convertido en un elemento clave para el crecimiento de las pequeñas empresas dentro de su propio país, pero también les abre las puertas hacia la expansión en otras fronteras.

Otro de los grandes beneficios de los negocios digitales es que no se necesita un espacio físico, un aspecto fundamental que contribuye a reducir costes. Asimismo, el hecho de no tener que invertir en el alquiler de un local permite a los comerciantes vender a precios competitivos.



