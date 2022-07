Barcelona vs Rayo. Lo que le espera al equipo de Vallecas Son tantas las opciones que pueden armar dos tridentes de ataque diferentes, la pregunta es: ¿cuál elegirá Xavi? Redacción

viernes, 29 de julio de 2022, 08:27 h (CET) Revivió el proyecto del Barcelona pero ¡no le cuenten a Messi! Después de dejar ir a su máxima estrella por falta de presupuesto, al parecer los azulgranas cuentan con millones para gastar en el mercado de verano. Estrenarán su lujosa alineación precisamente ante un equipo de Madrid, debutarán en la liga contra el Rayo Vallecano, con los fichajes confirmados de Lewandowski, Kessie, Cristensen y Raphina.

El ataque

Son tantas las opciones que pueden armar dos tridentes de ataque diferentes, la pregunta es ¿cuál elegirá Xavi? La alternativa obvia es Lewa por el medio jugando de nueve. Ahora bien ¿Quién lo acompañará por las bandas? Velocidad pura con Abua y Dembelé o toque y llegada con Ansu y Ferrán ¿Qué combinación armarías tú con estos seis? ¿Dejarías a Rafinha en el banco para el segundo tiempo? Qué lío, de los buenos, se armó Xavi.



Al parecer, el panorama se le complica a Depay, que llegaba como fichaje estelar en la temporada pasada, lo cierto es que tendremos competencia para rato en el banquillo de los ahora patrocinados por Spotify.

La alineación más probable según los portales especializados es la que incluye a:

● Lewandowsky de centro delantero. ● Ferran abierto por izquierda. ● Dembelé a la derecha. ● Pedrí, medio centro ● Gavi / Kessie, medio centro ● Busquets, medio defensivo ● Piqué, central ● Christensen, central ● Alba, lateral ● Araujo, lateral

Todo parece ir viento en popa para esta nueva gestión que aún tiene entre sus objetivos a Kounde o Azpilicueta. Un panorama completamente diferente al del año pasado, después de fichar a Aguero antes de su forzoso retiro y tener que “dejar ir” a Messi.

Medio campo

Pedri, Kessie, Busquets, F. De Jong son los nombres más probables, la duda es si se estrenará Kessie desde el pitazo inicial.

Busquets y Pedri parecen estar seguros, lo cierto es que en todas las líneas hay renovación, para que disfrutes, te mostramos la alineación “estrella” que pretendía el barca la temporada pasada. Estas eran sus opciones de mitad de cancha hacia arriba hace unos meses:



Y estas son las de la temporada actual, un cambio radical y, ciertamente, inesperado:



Se especula de un cambio al esquema 4-3-2-1 del Barcelona, por uno donde entren más llegadores que pasadores. Xavi podría darse el lujo, considerando al rival, pero lo más probable es que salga con un equipo más de esencia Barca.

Este es el equipo más ofensivo que podrían armar los azulgranas para su estreno:



Del medio campo hacia arriba todos tienen velocidad y gol, sin mencionar buen pase corto y visión de juego. Son muchas las opciones que ahora tienen los catalanes, lo único seguro es que Lewandowsky saldrá desde el arranque y que de Pjanic nadie se acuerda.

Última Línea

En la defensa la única duda es qué tanto jugará Piqué, el resto de las posiciones parecen estar definidas.

● Alba ● Araujo ● Christiensen

● Piqué*



Esto si Laporta no da otro golpe sobre la mesa y logra concretar a Kounde, el jóven talento del actual Sevilla dejaría fuera de la plantilla inicial a Piqué.

¿Cuándo se estrena el nuevo Barca?

El partido que dará estreno a este nuevo Barcelona se jugará en el Camp Nou, el 13 de agosto, a las 21:00 pm (hora de España). Ya los pronósticos son abultados, pudimos verificar en la apps de apuestas Apps4Citizens que la victoria del Rayo está pagando hasta cuota 12.

