Nova Argonautica ofrece su línea Marine Engine Spray Paint de pinturas en spray para motores de barcos Emprendedores de Hoy

jueves, 28 de julio de 2022, 11:10 h (CET)

Al momento de realizar el mantenimiento de una embarcación para ponerla a punto, la pintura es un elemento que no puede faltar. Los sprays de pintura para motores marinos son muy utilizados para dar un elegante acabado a esta parte importante del barco, pero además para protegerla de agentes que puedan corroerlo.

Nova Argonautica es una empresa con más de 20 años de experiencia, dedicada a la venta online de boat supplies, todo tipo de accesorios y piezas de calidad para embarcaciones. Su catálogo de productos es sumamente amplio y se puede encontrar su línea Marine Engine Spray Paint de pinturas en spray para motores de barcos.

Marine Engine Spray Paint, pinturas de calidad para motores de embarcaciones Marine Engine Spray Paint es una de las líneas de productos que maneja la empresa online Nova Argonautica, que consta de toda una serie de pinturas en spray de distintos colores, especialmente creadas para pintar, retocar y proteger motores de barcos. Entre sus características principales, destaca el hecho de que son pinturas en aerosol combinadas con nitro, que aporta propiedades ideales para el pintado de motores de yates, barcos, veleros, etc. Además de eso, son de secado rápido y poseen una alta resistencia al rayado y a los factores atmosféricos a los que los motores de barcos suelen estar expuestos constantemente. Los sprays de la línea Marine Engine Spray Paint vienen en un formato de 400 ml y en colores como verde alpino, azul metalizado, azul marino, negro, rojo, plata, gris, blanco y muchos más. Además, ahora mismo están disponibles a un precio muy competitivo en esta tienda en línea.

Una manera sencilla de encontrar algunos de los mejores suministros para barcos desde casa Nova Argonautica tiene listados actualmente más de 40.000 productos para todo tipo de embarcaciones. En todo su amplio catálogo, las personas podrán encontrar productos, accesorios, recambios y piezas de calidad y de marcas reconocidas en el mercado. Lo mejor de todo es que podrán hacerlo desde la comodidad de sus hogares a través de la web. Así, podrán hacerse con el producto que necesiten para reparar su embarcación y para mantenerla en todo momento en las mejores condiciones. La empresa ofrece una garantía de dos años en todo su catálogo, además de un plazo de 14 días en caso de devoluciones. Todo esto sumado a su amplia experiencia en el sector hacen de esta tienda online una opción fiable y segura de adquirir productos náuticos.

Por último, hay que mencionar que esta tienda online cuenta con la garantía de compra de Norton y del certificado de Google Trusted Store, por lo que comprar en ella es totalmente seguro. Además, hay que mencionar que ahora mismo ofrece uno de los mejores precios en todo el mercado.



Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.