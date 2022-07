​Objetivo World Tour para Caja Rural-Seguros RGA en el Tour de Polonia La organización ha planteado un trazado con oportunidades para todo tipo de corredores Redacción

jueves, 28 de julio de 2022, 13:46 h (CET)

En un mes de agosto cargado de competición para Caja Rural-Seguros RGA, el Tour de Polonia (30 de julio al 5 de agosto) aparece como el siguiente objetivo de la formación verde. De categoría World Tour, la ronda polca medirá durante siete etapas el nivel del bloque tras la concentración en altura de este mes de julio.



Recorrido variado con una crono

La organización ha planteado un trazado con oportunidades para todo tipo de corredores. La carrera arranca con dos etapas favorables a los hombres rápidos en Lublin y Zamosc antes de que la carretera se ondule con dos etapas de montaña seguidas el lunes y el martes, con final en alto en Przemysl y con una larga bajada hasta meta en Sanok. La quinta etapa, de más de 200 kilómetros, bien podría ser una clásica ya que está plagada de cotas que aseguran mucho movimiento. La general se terminará de decidir en la cronoescalada de 15 kilómetros de la sexta jornada, antes de llegar el sábado día 5 a Cracovia en un previsible sprint.

Bloque versátil para pelear cada día

Antes un recorrido con tanta variedad, el equipo Caja Rural-Seguros RGA presenta una formación de siete corredores con bazas para todos los terrenos. Con Edu Prades al frente, el catalán estará escoltado por Iúri Leitão, Sergio Martín, Julen Amézqueta, Jefferson Cepeda, Aritz Bagües y Michal Schlegel.

Rubén Martínez (director deportivo): "Se trata de una carrera World Tour a la que vamos con mucha ilusión. Sabemos que es una buena oportunidad para el equipo de medirse a los mejores. Vamos con un equipo en buen momento de forma después del parón. El nivel va a ser muy alto y queremos estar a la altura. El recorrido es algo extraño porque no hay un día muy marcado para aclarar la general. Sí hay un par de etapas con bastante dureza en la parte final, con varios puertos seguidos. Después hay tres opciones claras para el sprint, donde tenemos a Iúri que creemos que puede dar un paso más ante rivales fuertes. Confío mucho en el equipo para estar delante en una carrera de categoría World Tour, así que la ilusión es máxima".

