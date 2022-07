Cosmética preventiva. Todo lo que se necesita saber para evitar la aparición de manchas según los expertos de Medik8, Omorovicza y Perricone MD Comunicae

jueves, 28 de julio de 2022, 12:01 h (CET) Los daños en el ADN, la necrosis celular y el fotoenvejecimiento facial se podrán evitar haciendo uso de una fuente rica de antioxidantes y una correcta protección solar La aparición de manchas solares y tono desigual de la piel se convierten en el tema de conversación estrella en relación al cuidado de la piel en verano. A diferencia de épocas anteriores, donde lucir un potente bronceado se convertía en la máxima de las vacaciones, por suerte, cada vez se presta mayor atención a la prevención y cuidado del que es el órgano más grande del cuerpo, para evitar que se produzcan daños severos, ya que es bien sabido la dificultad de eliminar este tipo de imperfecciones presentes en la piel. "Quizás resultan fáciles de camuflar con un buen maquillaje al no presentar volúmenes, pero lograr su completa eliminación puede llegar a resultar complicado, al no estar presentes solo en la superficie de la piel. El tratamiento más efectivo es la prevención", explica Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.



Para evitar sufrir este daño, la cosmética preventiva se convierte en un pilar fundamental. "Su principal tarea es cuidar a las células y el ADN de la piel de los agresores externos dañinos causantes de los radicales libres como es la radiación solar, uno de los principales responsables de la necrosis celular, del daño que sufre el ADN y por supuesto del envejecimiento del tejido", apunta Raquel González, directora de Educación de Perricone MD. La protección solar y los productos ricos en antioxidantes se convierten en las fórmulas preventivas insignia para prevenir el fotoenvejecimiento.

¿Cómo se produce la hiperpigmentación?

La hiperpigmentación ocurre cuando los melanocitos producen un exceso de melanina, lo que provoca una apariencia oscurecida en la piel, ya sea en áreas pequeñas o grandes. Los tipos de piel más oscuros, en general, son más susceptibles a la hiperpigmentación que los tipos de piel más claros porque su piel contiene naturalmente más melanina. "La pigmentación se debe a la deposición del pigmento - melanina, que es producido por células especializadas llamadas melanocitos. La melanina protege las células de la piel y su identidad de ADN al absorber los rayos ultravioleta del sol (UVR)", argumenta Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour.A lo que Ana Yuste, directora de educación de Aromatherapy añade: "Esta producción en exceso de melanina se produce como respuesta a la radiación UV o a un traumatismo para formar un escudo protector sobre las células de la piel para evitar daños en el ADN celular y retrasar el envejecimiento de la piel".

Manchas solares inducidas por el sol

A menudo, el daño solar se acumula en los primeros años y puede comenzar a aparecer muchos años después, ya que debilita el ADN celular dentro de los melanocitos. "Los melanocitos producen demasiada melanina para proteger las células de la piel, lo que da como resultado un pigmento oscuro en la superficie de la piel. Puede ser superficial; epidérmica o profunda; dérmico. Más vale prevenir que curar, el protector solar debe aplicarse todos los días, se requiere una nueva aplicación cada 2 horas" señala Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

Las manchas producidas por el sol suelen aparecer en las zonas del rostro más expuestas, como línea de crecimiento del cabello o mejillas, pueden estar localizadas de forma aislada o en grupos. Esta afección facial aparece y empeora con la edad y es generada por la exposición solar crónica por lo que también suele dar lugar a la aparición de arrugas. Cabe señalar, que detrás de una mala protección solar, se pueden producir manchas post inflamatorias tras sufrir quemaduras, un daño que normalmente se produce a largo plazo.

Los imprescindibles

Antioxidantes

Clarity Peptides de Medik8 un suero de textura milky, peptídico e infusionado con un 10% de niacinamida, un antioxidante que trabaja para calmar y suavizar la piel reduciendo la inflamación y unificando el tono. También contiene ácido hialurónico para aportar hidratación dejando el tejido flexible y repulpado.

Clarity Peptides de Medik8

Precio: 58€ medik8.es

Face Firming Serum formulado con ácido alfa lipóico, un antioxidante magistral procedente de la naturaleza, cuenta con una capacidad única para restablecer los niveles óptimos de antioxidantes endógenos que están en el cuerpo, como la vitamina C o la coenzima Q10. Además, refina la textura de la piel y trata las líneas finas, arrugas y poros dilatados. Un producto de alta potencia no apto para pieles sensibles.



Face Firming Serum de Perricone MD

Precio: 99€ perriconemd.es

La vitamina C es antioxidante, antiinflamatoria, inhibe la melanina y reduce la pigmentación posinflamatoria. Illumineye C usa una forma altamente estable de esta vitamina rica en antioxidantes. Se trata de un suero ligero que proporciona la protección diaria esencial contra los agresores medioambientales, al tiempo que estimula la producción de colágeno para una tez más joven. La piel opaca y sin vida se revitaliza, dejando un contorno uniforme, relleno y luminoso.



IlluminEye C de Omorovicza

Precio: 105€ purenichelab.com

Super Berry with Acai es un suplemento alimenticio en formato polvo que proporciona protección antioxidante y protege la piel contra agentes externos, como los radicales libres. Así se consigue aplazar los signos visibles del envejecimiento a nivel de la piel. Tiene como objetivo aportar al organismo un refuerzo de energía para mantener la actividad.



Super Berry with Acai de Perricone MD

Precio: 78,25€ perriconemd.es

Protección solar con tratamiento

La hidratante Photo Bringhtening de Perricone MD está repleta de vitamina C Ester autoestable para iluminar y suavizar con mayor capacidad de penetración, así como su contenido en astaxantina otro potente antioxidante y protección solar con SPF30. Una fusión perfecta para proteger e iluminar la piel cada mañana.



Photo Bringhtening de Perricone MD

Precio:77,25€ perriconemd.es

El protector solar de uso diario, invisible e hidratante, para obtener la máxima protección contra los rayos UV todo el año. Ofrece una protección mejorada contra todos los agentes dañinos del medio ambiente. Está infusionado con escualeno nutritivo y ácido hialurónico de multipeso hidratante para aportar la mejor sensación a la piel.



Advanced Day Ultimate Protect de Medik8

Precio: 79€ medik8.es

Un protector solar físico con poder antioxidante a todos los niveles celulares, protege de la glicación de las proteínas y reduce la inflamación defendiendo la piel del daño solar y medioambiental con SPF 30. Un producto rico en agua termal repleta de minerales, vitamina C y ácido hialurónico, no obstruye los poros ni causa irritación en las pieles sensibles.



Mineral UV Shield SPF 30 de Omorovicza

Precio:99€. mumona.com



