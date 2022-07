Tormo Franquicias Consulting lanza "Algunas verdades sobre la franquicia" Comunicae

jueves, 28 de julio de 2022, 10:42 h (CET) En estos momentos se está hablando del sistema de franquicia desde muchas perspectivas, algunas de ellas contradictorias y en contra de un sistema de hacer negocios ampliamente contrastado no solo en España, sino también en el ámbito internacional El fundador de la consultora de franquicias Tormo Franquicias Consulting, Eduardo Tormo, al hilo de las últimas publicaciones y comentarios sobre el ámbito de la franquicia, lanza "Algunas verdades sobre la franquicia", donde destaca aspectos fundamentales de esta fórmula de hacer negocios, para todos aquellas empresas que quieran crecer bajo este modelo o simplemente para cualquier interesado en el mismo.

Franquiciar es rentable para los franquiciados

Ser franquiciado es una excelente opción de negocio que facilita a muchos emprendedores e inversores su desarrollo profesional y la posibilidad de adherirse a aquellas redes que más les atraen. En su gran mayoría, los franquiciados consiguen obtener rentabilidades en sus negocios de forma muy superior y más estable a la que obtendrían en otro tipo de actividades.

Ser franquiciador es una experiencia única

Propietarios de muchas marcas pueden confirmarlo. Para cada uno de ellos la franquicia ha sido una opción de crecimiento y desarrollo empresarial estratégico, a la que han dedicado todos sus esfuerzos y recursos. El secreto de cada uno de ellos ha sido plantear su expansión en franquicia no como una oportunidad de negocio, sino como una opción de desarrollo empresarial. Para todos ellos y muchos más, franquiciar es altamente rentable. Lo fue desde los inicios, lo sigue siendo ahora y, evidentemente, lo seguirá siendo en el futuro.

La mejor franquicia es aquella que tiene buenos franquiciados

Y esto se consigue con un riguroso proceso de selección donde solo tienen cabida aquellos que tienen las aptitudes y capacidades necesarias, unido a la solvencia económica precisa para el desarrollo de la empresa. Con planes de formación a la altura de las necesidades del negocio y con unos servicios de asistencia continuada que permitan mantener siempre la altura de miras con que se ha emprendido.

Existen más de 70.000 franquiciados en nuestro país

Son más de 70.000 empresarios repartidos en múltiples sectores de actividad que suman un elevado número de empleos y que cada año sigue creciendo. La franquicia crea empresas sólidas y perdurables en el tiempo en comparación con otro tipo de actividades empresariales.

La franquicia crea empleo

Son más de 400.000 las personas que trabajan en las diferentes redes comerciales que operan en franquicia en nuestro país. Por otro lado, la facturación conjunta del sistema de franquicia representa ya un 16% sobre las ventas del comercio minorista.

La franquicia es una opción de desarrollo empresarial y, como tal, tiene riesgos

Es cierto que son muchos más los éxitos que los fracasos, pero también es cierto que la franquicia es una opción de desarrollo empresarial no exenta de riesgos y donde cada franquiciado debe asumir su propio riesgo empresarial. Aspectos como: la zona de implantación, costumbres locales, selección del personal, la propia gestión del franquiciado y muchos otros más, influirán en el desarrollo del negocio.

La importancia de una buena elección

De la misma forma que hay buenos y malos franquiciadores, hay buenos y malos franquiciados. En este caso lo que compete es seleccionar el negocio adecuado como futuro franquiciado que serás del mismo. Es importante no dejar cegarse por las marcas (algunas muy relevantes han iniciado procesos de saturación); hay que constatar todo lo que ha sido comunicado con otros franquiciados; se debe conocer y visitar en sus propias instalaciones al equipo fundador (aportará una visión más amplia); y valorar las propias capacidades económicas para afrontar el proyecto en términos de inversión, así como lo que se espera obtener del mismo. Por último, se debe valorar si se tienen las capacidades y requisitos personales para emprender el mismo. Esta guía: https://www.franquiciashoy.es/guia-franquiciado amplía información en más detalle de todo aquello que es necesario conocer.

Cada vez hay más multifranquiciados

Aquellos franquiciados que suman a su éxito en el desarrollo del negocio, una adecuada capacidad de gestión, acaban convirtiéndose en multifranquiciados de las marcas que han adquirido, lo que es lo mismo que adquirir más de una franquicia, o bien por el contrario gestionan múltiples negocios de diferentes marcas. En cualquier caso, al gestionar más negocios, obtienen una mayor rentabilidad y unas mejores economías de escala.

El verdadero éxito en franquicia

Triunfar en franquicia como empresa franquiciadora es el resultado de 3 escenarios al mismo tiempo: 1) Éxito empresarial como resultado de tener un modelo de negocio diferenciado y que atrae a los clientes 2) Éxito en términos de rentabilidad como consecuencia de lo anterior 3) Éxito en atracción de inversores. Las empresas exitosas cumplen simultáneamente con todos estos requisitos desde los inicios.

