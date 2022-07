Israel Guerrero cancela su masterclass apelando a la coherencia El evento ya contaba con más de 1.000 participantes inscritos Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 28 de julio de 2022, 08:10 h (CET)

Había una fecha señalada en el calendario: el 7 de julio. Era entonces cuando estaba convocada una masterclass a cargo de Israel Guerrero, empresario y mentor de liderazgo que aceptó el reto de la comunidad virtual Vivir Sin Humo de conectar, de forma gratuita, con 5.000 personas vía Zoom.

El objetivo de la comunidad ha sido promover un movimiento que refuerce valores que, en algunos casos, parecen olvidados entre los mensajes de marketing que se emiten: coherencia y verdad en el entorno digital.

En la masterclass propuesta, Guerrero compartiría con quienes se conectaran los principios que viene usando para impulsar compañías a nuevos récords de facturación, poniendo en el foco el alto rendimiento de sus ejecutivos.

“El reto que Israel planteó a esta comunidad básicamente consistía en otorgar esta formación virtual gratuita si de verdad se lograba el reto de convocar 5.000 personas” explican desde Vivir Sin Humo. Y llegó la fecha. Sin embargo, pese a contar con 100 referentes sumados a la difusión y a más de 1.000 registros en la plataforma, quedaba lejos del reto de las 5.000 personas, cancelando por ello a horas del evento su celebración. “Es un ejercicio de coherencia. No se cumplió el objetivo y, si se busca promover valores como la verdad, era necesario actuar desde la máxima humildad y reconocer que, en este caso, el reto no estaba superado” explicó.

Lejos de decepcionarse, la comunidad reaccionó de una forma más que positiva al entender el mensaje que transmitía su movimiento y que cumplía, precisamente, con los valores que premian en la plataforma.

Así, han pedido una segunda oportunidad a Israel para batir el récord de la masterclass en vivo más masiva de España, alegando que desean ese contenido, y que de hecho, sólo en el proceso de tratar de lograr este reto han generado grandes aprendizajes que ahora les pueden ayudar a ser más efectivos en sus negocios y la gestión de la comunidad.

