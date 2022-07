GCM ofrece un servicio de mantenimiento de maquinaria y reparaciones Emprendedores de Hoy

GCM es una compañía, con sede en Valencia, con más de 10 años de experiencia en el sector de los grupos electrógenos. Además de ofrecer equipos fiables y eficientes, apuesta por la personalización de sus productos, considerando las características y requerimientos del cliente. Entre los servicios que ofrece GCM, uno de los más relevantes es el mantenimiento y la reparación de maquinaria.

El mantenimiento necesario en un grupo electrógeno depende de varios factores que es necesario observar para definir la frecuencia de las intervenciones. Los generadores se pueden utilizar tanto en situaciones de emergencia como para autoconsumo. En el caso de un equipo de emergencia, hay que hacer una inspección técnica general cada tres meses, mientras que en aplicaciones de continuo para autoconsumo habría que hacerla cada 400 o 500 horas de uso.

Factores a considerar para el mantenimiento de la maquinaria La marca del motor también es un factor a tener en cuenta, ya que los consumibles (filtros o correas, por ejemplo) pueden disponer de una vida útil variable, por lo que es recomendable acudir al manual o protocolo de mantenimiento del fabricante. Siempre que no haya reparaciones, se debe realizar un mantenimiento preventivo. El protocolo de mantenimiento preventivo para la maquinaria incluye el cambio de filtros y de aceite lubricante, revisión de niveles de aceite y líquido refrigerante, comprobación de carga de batería, comprobación general del motor y limpieza.

En cuanto al mantenimiento preventivo del alternador, se recomienda arrancar el equipo y comprobar la respuesta de carga en diferentes rangos. Por lo general, el alternador no suele requerir mantenimiento, sino revisiones generales de carga y la verificación del equilibrio de fases.

Vida útil, garantía y servicio posventa Muchos grupos electrógenos de gama estándar, con motor a 1.500 RPM, tienen una vida útil de aproximadamente unas 25.000 horas de funcionamiento. Esta cifra puede alcanzarse siempre y cuando se realicen las revisiones y mantenimientos oportunos, tanto preventivos como correctivos. Además del año de garantía, todos los grupos electrógenos de segunda mano que GCM ofrece llevan 3.000 horas de uso como garantía.

Por último, Fast Recambios es una marca de GCM dedicada al suministro de piezas de recambios para maquinaria, concretamente para motores diésel, con un amplio stock de consumibles (filtros, correas, aceite, refrigerante, juntas…) y repuestos de piezas específicas del motor.

Esta compañía tiene relación directa con los fabricantes de los motores que comercializa y dispone de entrega inmediata de cualquier componente que el cliente necesite.



