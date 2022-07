Encontrar una de las mejores hipotecas en España con Central Hipotecaria Emprendedores de Hoy

El contexto económico actual, en el que la guerra en Ucrania es un factor relevante, es de gran inestabilidad. En particular, dentro del mercado hipotecario, la subida del índice euríbor ha alcanzado límites históricos, provocando un incremento en el interés de distintos productos financieros.

En esta situación, contar con el asesoramiento y apoyo de una empresa como Central Hipotecaria, que cuenta con un equipo de especialistas en el sector inmobiliario y de hipotecas, es un factor diferencial que permite operar con mayor tranquilidad. Estos profesionales encuentran la mejor solución para cada perfil económico y obtienen mejores condiciones de parte de las entidades financieras, ya que agrupan operaciones individuales en grandes volúmenes, obteniendo mayor capacidad de negociación.

¿Cuáles son los factores a considerar a la hora de buscar una hipoteca? Aquellos que buscan financiación para adquirir una propiedad a través de una hipoteca se enfrentan a una serie de cuestiones que pueden determinar la elección de una u otra variante. Por ejemplo, no todas las hipotecas tienen el mismo coste y suponen los mismos gastos. Estos factores varían según la comunidad autónoma en la que se encuentre el comprador y también difieren si el inmueble que se busca hipotecar es de obra nueva o de segunda mano.

Por otra parte, si bien el euríbor es el índice de referencia más común, ya que alrededor del 90 % de las hipotecas del mercado se basan en él, no es el único. Según el momento económico y el caso particular de cada persona, puede haber otros que resulten más convenientes. El porcentaje de financiación de la hipoteca, los plazos máximos y las comisiones son otras de las variables a considerar.

A través de Central Hipotecaria, una compañía de intermediación financiera independiente registrada en el Banco de España, es posible encontrar la mejor opción para cada caso. Los servicios de esta empresa están destinados a clientes particulares que, gracias a este servicio, pueden acceder a la hipoteca más acertada.

Las hipotecas mixtas son una opción que gana espacio por la subida del euríbor Desde comienzos de 2022, el euríbor ha experimentado un repunte continuo. Esta situación determina un aumento en las tarifas de las hipotecas variables y un encarecimiento de las nuevas hipotecas fijas.

Por estos motivos, recurrir a una hipoteca mixta puede ser una buena opción. Estos productos financieros combinan cuotas mensuales a tipo fijo con un tipo variable que se aplica durante el resto del tiempo y hasta el vencimiento. De esta manera, es posible conseguir cuotas fijas durante lapsos de entre 10 y 20 años, y luego completar el pago del préstamo, que suelen ser a 30 años, con cuotas variables.

Central Hipotecaria brinda un servicio personalizado que incluye la ponderación de los distintos factores que afectan al mercado hipotecario, como, por ejemplo, la subida del euríbor, para encontrar la mejor solución para la situación de cada cliente.



