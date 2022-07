smöoy innova en la línea de batidos funcionales, y presenta mel-ÖN, el primer smöothie funcional Comunicae

miércoles, 27 de julio de 2022, 14:41 h (CET) Esta nueva familia de smöothies se une a la línea de alimentos funcionales, categoría en la que el yogur helado de smöoy ocupa un lugar protagonista smöoy, cadena dedicada desde hace más de doce años a la fabricación y venta de yogur helado, amplia su propuesta gastronómica. La compañía presenta ahora mel-ÖN, un refrescante batido que será protagonista de su nueva línea de batidos funcionales de activación.

smöoy quiere, con esta nueva línea de productos funcionales, liderar también esta categoría de la alimentación que cada vez cuenta con más adeptos.

"El desarrollo de este novedoso producto es un nuevo éxito de nuestro departamento de I+D, ha afirmado Nuria Martínez Sirvent, CEO y fundadora de la compañía, que continúa ampliando la línea de alimentos funcionales, combinando sabor y cualidades alimenticias, un mercado en el que nuestro yogur helado smöoy es claro referente".

El nuevo batido mel-ÖN cuenta entre sus ingrediente con vitaminas añadidas hidrosolubles, que refuerzan las propiedades naturales de la fruta que, o no tienen distintos compuestos o los tienen en menor aportación, ayudando a incrementar la energía, disminuyendo el estrés y ayudando al sistema inmunitario.

El smöothie mel-ÖN sale al mercado en dos medidas distintas, maxi y médium, y sus ingredientes son leche entera (proteína láctea que aporta aminoácidos esenciales), helado yogur soft smöoy y pasta melón cataloupe -una variedad de melón anaranjada y poco dulce procedente de Francia), a la que se une el suplemento de Vitamina C (una vitamina que repara y mantiene en buen estado de cartílagos, huesos y dientes), Vitamina B3 (un nutriente que ayuda a mantener la salud de las neuronas y la sangre); Vitamina B6 (que ayuda a algunas enzimas a funcionar correctamente, y a que la piel, los nervios y el aparato digestivo se mantengan saludables) y Vitamina B12 (esencial para el buen funcionamiento de las enzimas, y del desarrollo cerebral durante el embarazo, y la infancia, así como del sistema inmunitario). En conjunto se trata de un producto con una interesante fuente de vitaminas y antioxidantes.

Smöoy inaugura así una nueva familia de bebidas funcionales y naturales, smöothies únicos en el mercado, manteniendo su espíritu por el cuidado de sus clientes y la innovación de producto, e inaugurando lo que seguro se ha de convertir en una de las tendencias de consumo en los próximos años.

"El consumidor actual es cada día más consciente de las cualidades de los productos que ingiere y premia aquellos que le ayudan a mantener un estilo de vida saludable y equilibrado", concluye Sirvent.

Se trata de un excelente producto para el verano por su reducido poder calórico y su alta capacidad para refrescar e hidratar el cuerpo aportando fibras, nutrientes y vitaminas, que ayuda a aumentar la saciedad, ayudando a disminuir la retención de líquidos.

smöoy, empresa especializada en la fabricación y venta del único yogur helado funcional del mercado (bajo en grasa, rico en fibra y sin gluten), cuenta con presencia en todas las Comunidades Autónomas españolas y en 4 continentes a nivel internacionales.

Además, hace escasamente un año la compañía ha ingresado en el canal distribución, llevando algunos de sus productos estrella a las a los lineales de las principales cadenas de alimentación. Así, a partir de la pasada primavera ya es posible adquirir la smöoy Box (tarrina de yogur helado y 3 sobres de salsa) de la compañía, sus nuevos sabores de Yogur de Mango y Yogur de fruta de dragón, o su preparado para tortitas sin gluten, en varias de las principales cadenas de supermercados del país, como Alcampo o la regional SuperDumbo.

En estos últimos meses, otro de los éxitos de la compañía ha sido la obtención de la certificación de calidad alimentaria IFS Food, International Featured Standards), un estándar de calidad reconocido a nivel mundial. La compañía ha alcanzado una puntuación de 96,40%, obteniendo el nivel superior.

Para dar cobertura a toda esta infraestructura, smöoy cuenta con unas modernas instalaciones centrales de más de 7.500 metros cuadrados en Alcantarilla (Murcia), donde fabrica todos sus productos. La compañía cuenta con un equipo de personas de amplia experiencia que dan soporte global a la red. Además, la compañía reinvierte permanentemente en el negocio y en su área de I+D+i, un departamento en constante innovación.

